Allerta Ministero della Salute, fateli sparire da tavola: sono contaminati

Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo richiamo ufficiale. Il prodotto richiamato è un alimento molto diffuso sulle tavole italiane. All’origine del ritiro si trova la presenza di residui chimici in misura ben superiore ai limiti legali che ha imposto l’immediata rimozione dei lotti contaminati. La comunicazione ufficiale risale a giorni fa ma è stata resa pubblica con ritardo.

Il prodotto richiamato circola sul mercato nazionale e le autorità sanitarie sono state molto chiare al riguardo invitando i consumatori a non mangiarlo. Allo stesso modo, chiunque fosse eventualmente in possesso delle confezioni interessate dal richiamo è invitato a restituirle quanto prima al punto di vendita presso il quale le ha acquistate.

Questa segnalazione si inserisce in quadro più ampio di controlli sanitari alimentari che durante il 2025 hanno fatto emergere non pochi casi di alimenti non conformi alle norme che regolano la sicurezza alimentare. Rimane quindi importante prestare attenzione agli avvisi ufficiali e controllare che i prodotti acquistati non siano potenzialmente nocivi per la salute.

Nuovo richiamo alimentare segnalato dal Ministero della Salute: rischio contaminazione

Sulla piattaforma online del Ministero della Salute è stato pubblicato il richiamo da parte dell’operatore di tre lotti di peperoni corno rossi ‘paprika spitz rot’ a marchio Jolife. Le motivazioni indicate sull’avviso di richiamo riguardano la presenza di pesticidi superiore alla soglia massima fissata dalla legge.

Il prodotto richiamato dagli scaffali viene venduto in confezioni da 500 grammi. I numeri di lotto richiamati sono L2539219, L2539231 e L2540220. Malgrado il provvedimento di richiamo risalga al 17/09/2025, il Ministero della Salute lo ha pubblicato solo nel tardo pomeriggio del 24/09/2025, esattamente con una settimana di ritardo.

A produrre i peperoni corno richiamati è stata l’azienda Domaine Bhair sar. Lo stabilimento di produzione è situato in Station Salma 7665G, Sidi Bibi-Chtouka Ait Baha, in Marocco. La raccomandazione a scopo precauzionale è quella di non consumare i peperoni corno rossi con i numeri di lotto sopra indicati. I consumatori eventualmente in possesso del prodotto oggetto del richiamo potranno restituirlo al punto vendita dove l’hanno acquistato.

La presenza di pesticidi nei peperoni non è purtroppo una novità. Un’indagine condotta nel 2023 da Legambiente su più di 4.300 campioni di alimenti di origine vegetale e animale ha fatto emergere che tra i prodotti più a rischio di essere contaminati dalla presenza dei pesticidi i peperoni sono al terzo posto dietro all’uva da tavola e alle pere. Rimane fondamentale dunque lavare con cura sotto acqua corrente frutta e verdura prima del consumo così da eliminare gli eventuali residui di pesticidi ancora presenti.