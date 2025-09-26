Lacrime per Djokovic, messaggio struggente: il tennis perde un gigante

La carriera di Novak Djokovic è stata a dir poco straordinaria ed i suoi numeri sono senza precedenti. Il tennista con più titoli del Grande Slam vinti e poi il record di settimane in vetta al ranking, Nole ha scritto la storia ed è diventato un vero e proprio esempio per tutto il suo paese.

Prima di lui però ci sono stati fenomeni che hanno impressionato il tennis serbo e l’intero movimento e campioni che in fondo sono stati – prima di lui – un esempio per Nole. Nelle ultime ore il campione serbo ha avuto un gravissimo lutto, una notizia che ha scosso l’intero panorama tennistico e sportivo balcanico e che di conseguenza ha colpito anche Novak Djokovic. E il tennista ha risposto con un post sui social.

Il mondo del tennis piange per la morte della leggenda del tennis slavo Nikola Pilic, persona venuta a mancare all’età di 86 anni. Djokovic più volte lo ha definito come il suo padre tennistico e in molti hanno sottolineato che Nole si è ispirato a lui per crescere nella sua carriera. Pilic ha fatto bene ed ottenuto successi nel corso degli anni ’60 e negli anni ’70, ma soprattutto è stato una fonte d’ispirazione ed una guida per Djokovic in una delle fasi più delicate della sua carriera.

Novak Djokovic e il commosso ricordo per Nikola Pilic

Attraverso un lungo e commovente post l’ex numero uno al mondo Novak Djokovic ha lasciato un lungo e importante messaggio per ricordare il suo amico e mentore Nikola Pilic, un messaggio da ricordare e l’uomo ha scritto: “Caro Sjor Niko, ho ricevuto una triste notizia mentre ero in campo, al termine dell’allenamento” svela il tennista che poi ha sottolineato:

“Una sensazione di vuoto e tristezza mi ha pervaso, spero che tu abbia percepito quanto sei stato importante per la mia carriera e per la mia vita” e Nole ha sottolineato di come Pilic e sua moglie Mija lo hanno accolto quando aveva 12 anni, e sono stati una guida fondamentale nel corso della sua carriera. E Nole ha poi proseguito:

“I miei genitori ed i miei fratelli ti hanno sempre considerato come parte della nostra famiglia”. Pilic è stato fondamentale ed è più volte stato vicino alla famiglia Djokovic, fondamentale nella crescita di Nole e per questo la sua perdita ha sicuramente turbato Nole che ha postato sui propri canali social.