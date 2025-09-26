Juve-Atalanta, Tudor cambia modulo: fuori un Big

La Juventus dovrà riprendere la propria marcia in campionato dopo il mezzo passo falso arrivato lo scorso weekend a Verona. Un pari che la truppa di Tudor dovrà subito archiviare ritrovandosi al cospetto di un avversario di rilievo come l’Atalanta.

Si preannuncia un sabato non semplice per Vlahovic e soci che dovranno affrontare una squadra in ripresa e che dopo le iniziali difficoltà sembra stia assimilando i dettami di Juric. Le recenti vittorie larghe contro Lecce e Torino lasciano ben sperare per i nerazzurri che hanno collezionato per ora 8 punti e restano imbattuti in Serie A.

Sarà quindi una grande battaglia per la Juve che dovrà per forza di cose anche gestire il momento lanciando uno sguardo alla prossima partita di Champions League. Il presente è però rappresentato dall’Atalanta con Krstovic e soci pronti a mettere in campo una prova di forza contro una squadra importante per provare a misurare le reali ambizioni degli orobici.

Tudor dovrà quindi ponderare le contromosse giuste dal punto di vista tattico per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida di domani alle ore 18.

Verso Juventus-Atalanta con un cambio importante: Adzic al posto di Conceiçao

I precedenti pendono dalla parte della Juventus che vanta 38 vittorie su 63 incontri in Serie A mentre sono solo sei quelle dell’Atalanta. L’ultimo successo dei piemontesi in casa risale però al 2018 e la compagine di Tudor farà di tutto per invertire il trend più recente.

Per farlo l’allenatore croato potrebbe affidarsi anche ad un cambio di formazione in attacco dettato dalla situazione. Il dubbio principale riguarda Francisco Conceiçao che era tornato in grande forma contro il Verona ripresentandosi con un gol bellissimo per poi destare nuovi dubbi sulle sue condizioni fisiche.

Il portoghese, che si era fermato con la Nazionale, ieri si è allenato a parte per gestire i carichi di lavoro proseguendo nel proprio programma di gestione. La convocazione con l’Atalanta dovrebbe arrivare ugualmente ma potrebbe essere impiegato part time da Tudor che nel caso darebbe una ritoccatina al modulo in attacco trovando una collocazione tattica al giovane Adzic.

Il classe 2006, che è reduce dal gol con l’Inter e dal buon ingresso di Verona, ha caratteristiche diverse dal lusitano e verrebbe dunque impiegato con altri compiti sulla trequarti insieme ad Yildiz ed alle spalle di uno tra Vlahovic e David.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao (Adzic), Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Musah, De Roon, Zappacosta; Samardzic, Pasalic; Krstovic. Allenatore: Juric.