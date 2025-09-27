Qua una tazzina di caffè ti può costare fino a 580 euro: un record non certo piacevole

Non è il migliore dei momenti per gli amanti del caffè. Ad agosto gli esperti del settore hanno attirato l’attenzione sull’aumento dei prezzi della classica tazzina di caffè al bar arrivata a superare perfino la soglia psicologica dei 2 euro. All’origine dei rincari ci sono una serie di fattori come gli effetti dei dazi americani e i danni alle produzioni di caffè provocati dai cambiamenti climatici.

È dall’inizio del mese scorso che i prezzi del caffè Arabica e Robusta continuano a salire arrivando a toccare picchi del +50% e +40%. Sul lungo periodo sono gli effetti del cambiamento climatico a danneggiare la produzione di diverse tipologie di caffè. Sta di fatto che ormai da qualche anno la produzione non riesce a tenere il passo dei consumi. Così le scorte di caffè si riducono e conseguentemente aumentano i prezzi.

C’è un posto nel mondo però dove il costo del caffè polverizza letteralmente i rincari degli ultimi tempi. Altro che 2 euro! Qui una tazzina di caffè costa praticamente quanto una rata del mutuo: la bellezza di 580 euro. Una cifra astronomica. È il costa dell’esclusiva miscela che ha stabilito il record del caffè più costoso al mondo.

Ecco dove una tazzina di caffè costa 580 euro

Da nessuna parte al mondo il caffè il caffè costa più che a Dubai. La celebre città degli Emirati Arabi, capitale dell’omonimo emirato, ha stabilito un nuovo Guinness World Record per la tazza di caffè più cara del mondo. A raggiungere il primato è stata la catena di caffetterie Roasters, dove è stata servita una singola tazza all’esorbitante prezzo di 2.500 AED, all’incirca 580 euro.

Ma cos’è a rendere così costosa questa bevanda? L’impiego di chicchi esclusivi e un’esperienza di degustazione curata fin nei minimi particolari. Il caffè è stato preparato con una raffinata tecnica prima di essere servito in un bicchiere di cristallo personalizzato. La miscela è composta da chicchi di Panama Esmeralda Geisha, famosi a livello planetario per le note floreali, fruttate e agrumate.

Ad agosto una startup di Dubai ha acquistato l’intero lotto di 20 kg di caffè Geisha messo all’asta. Lo ha pagato circa 513.400 euro, praticamente 26 mila euro al chilo. Il caffè da record è soltanto l’ultimo di una lunga serie di primati nel campo del lusso e dell’architettura vantati da Dubai.

Un elenco che si allungherà già quest’anno con l’apertura del Ciel Tower Hotel, destinato a diventare l’hotel più alto del mondo con i suoi 365 metri e 82 piani. Non solo: il Ciel Tower Hotel ospiterà anche la piscina a sfioro più alta del pianeta (al 76° piano).