Ufficiale Tudor, colpo di scena in questi minuti: caos Juve

Nell’ultima sessione di calciomercato la Juve, nonostante le difficoltà legate ad un bilancio comunque in passivo e diversi giocatori ‘invendibili, ha investito ed acquistato giocatori di primo piano, in diversi reparti. Forse manca qualcosa a centrocampo ma il club bianconero ha un reparto offensivo di primo piano e nelle ultime ore di mercato ha acquistato anche Loic Openda e Zhegrova, un doppio investimento da quasi 70 milioni di euro.

La formazione bianconera, dopo diversi rumors relativi al possibile arrivo di Antonio Conte, ha deciso di puntare totalmente su Igor Tudor, un’ex bandiera della storia del club torinese ma allo stesso tempo un allenatore che alimenta diversi dubbi tra i tifosi bianconeri. In casa Juve il successo del campionato manca da troppi anni e il croato non viene visto come l’uomo giusto per fare questo importante passo.

La Juve è partita bene in campionato e in particolare la bella vittoria nel derby d’Italia contro l’Inter ha alimentato grosse speranze nel tifo bianconero, ma allo stesso tempo c’è preoccupazione dopo gli ultimi due match, il pari ottenuto dopo un pirotecnico 4 a 4 contro il Borussia Dortmund e poi il poco convincente pari di Verona. Oggi c’è Juve Atalanta e tutto ciò diventa subito un match importante per il futuro della formazione bianconera, e di conseguenza del suo tecnico.

Tudor sotto accusa, spunta il messaggio sui social

Attraverso il suo profilo X il giornalista Graziano Campi ha commentato la situazione in casa bianconera ed ha parlato di futuro di Tudor alla Juve già in bilico seppur non per colpe sue. Il giornalista ha infatti sottolineato: “Tudor è sempre più solo, ogni giorno che passa” e poi ha voluto provare a spiegare questo suo pensiero:

“Per la Juve è game over anche se i tifosi lo scaricano credendo a tutto quello che si crede in giro. Che brutta cosa tocca vedere, Tudor lo stanno logorando come è avvenuto ad Allegri e Thiago Motta con Giuntoli” e di fatto il giornalista ha chiarito che le colpe sono societarie e non del tecnico, ancora una volta lasciato solo a gestire critiche e polemiche varie.

E pensare che oggi la Juve potrebbe salire – almeno per 24 ore – in vetta alla classifica di serie A. Una vittoria garantirebbe un sorpasso alla vigilia di un altro match importante in questa stagione come Milan Napoli.