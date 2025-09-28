Casa con terrazza in vendita a meno di 17 mila euro: qui realizzi il tuo sogno

Come sa bene chi sta cercando casa, negli ultimi anni il prezzo del mattone è aumentato di molto. Stando a un’indagine Eurostat, dal 2006 al 2019 i prezzi delle case nelle capitali europee sono aumentati del 71%, con Milano e Roma rispettivamente in ottava e tredicesima posizione nella classifica delle città più care d’Europa.

La stima contenuta in un report presentato recentemente al Parlamento UE parla di un aumento del 48% dei prezzi delle case nella zona Euro in meno di dieci anni (tra 2015 e 2023). Una consistente fetta di famiglie (10,3%) spende oltre il 40% del proprio reddito per la casa. Secondo Nomisma, nel primo semestre 2025 il prezzo medio delle abitazioni nel complesso è cresciuto nelle principali città italiane rispetto allo stesso periodo 2024.

Sempre Roma e Milano in testa (+ 6,9% e +2,9% in un anno) nella classifica degli aumenti, stando a un’analisi di Idealista. Insomma, non è buon momento per chi cerca una casa da comprare – anche se, va detto, si sono attenuati i prezzi degli immobili di nuova costruzione – e una casa con terrazza venduta a meno di 17 mila euro può apparire davvero un sogno. Ma di cosa si tratta?

Una casa con terrazza venduta a meno di 17 mila euro

Parliamo della casa prefabbricata Duero, prodotta da Maestro Casas. Questo modello capace di unire design pratico, un’eccellente distribuzione degli spazi e la raffinatezza di un’estetica rustica viene venduta con veranda e terrazza a 16.629 euro. Duero può essere un’ottima soluzione per chi è alla ricerca di una casa per l’estate o di uno spazio funzionale e confortevole a contatto con la natura.

I prezzi di Duero partono da 16.629 euro per una superficie costruita di 64 m², con 44 m² calpestabili. Questo modello di casa prefabbricata è realizzato in legno. Ha una pianta quadrata ed è facilmente installabile su quasi ogni terreno. Si sviluppa su un solo piano e prevede due camere da letto, un bagno, una cucina con zona soggiorno integrata e un corridoio a dividere gli spazi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maestro Casas | Projectos de casas de madeira (@maestrocasas_pt)

Con Duero si può anche disporre di una terrazza coperta di 16 m². Nel modello base sono incluse porte e finestre standard. Si può anche personalizzare con optional come l’isolamento completo di pareti, tetto e pavimento oppure con sistemi per il drenaggio dell’acqua piovana. Malgrado la superficie limitata, Duero è pensata per ospitare comodamente una famiglia di 3-4 persone.

Uno dei punti di forza di Casa Duero sta nella rapidità nella consegna dopo l’acquisto. La casa viene prodotta e consegnata nel giro di 6-8 settimane dalla data dell’ordine. Il montaggio di base comprende soltanto la struttura in legno. Isolamento, copertura e altri optional sono a discrezione dell’acquirente. La casa si può adattare alle esigenze dei clienti, cosa che potrebbe modificare il budget iniziale di 16.629 euro (che dunque è un prezzo indicativo).