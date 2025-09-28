Vittoria decisiva, Sinner supera Alcaraz: la classifica

Il campione azzurro ha stabilito un nuovo primato: stavolta a farne le spese è proprio il suo rivale più agguerrito

‘Non svegliare il can che dorme‘. Potremmo riassumere così, con questo simpatico aforisma, quanto accaduto sul cemento di Pechino tra Jannik Sinner e Terence Atmane, il talentuoso tennista francese già incontrato e battuto dall’ormai ex numero uno del mondo nella recente complicata semifinale di Cincinnati.

Dopo aver vinto il primo parziale per 6-4, l’altoatesino ha subìto un improvviso break proprio sul finale del secondo set, cedendo 5-7 al suo avversario. Quando lo stesso pubblico cinese, inebriato dall’avere una contesa protrattasi fino al terzo set, aveva iniziato a pensare di avere una vera partita da godersi, ecco emergere il talento, la testa e l’esperienza del fuoriclasse: 6-0 al terzo set e tanti saluti ai fantasmi di una possibile precoce eliminazione agli ottavi.

Il giocatore azzurro, che già aveva brillantemente superato il primo turno battendo con facilità Marin Cilic, prosegue così nel suo torneo, lo stesso dal quale nel 2023 aveva iniziato la sua inarrestabile scalata prima verso la Top 5 del ranking, poi progressivamente verso la vetta della classifica iridata.

La convincente vittoria ottenuta ai danni dell’attuale numero 97 del mondo ma ex numero tre – nonché vincitore degli Us Open nel 2014 – ha però portato in dote a Jannik un’ulteriore soddisfazione. Una piccola rivincita, in attesa di quella da mettere in campo da qui a fine stagione, nei confronti dell’ormai eterno rivale Carlos Alcaraz.

Sinner supera Alcaraz: il dato ufficiale a favore di Jannik

Come noto, nel corso della sua inarrestabile ascesa, il nativo di San Candido ha battuto diversi record. Da quelli di stampo nazionale a quelli di precocità, per finire con quelli relativi alle straordinarie performances sul cemento e alle settimane consecutive in testa alla classifica da numero uno per la prima volta, il percorso di Sinner è foriero di record quasi ad ogni piè sospinto.

Nello specifico, il trionfo contro il veterano croato ha consentito all’allievo di Simone Vagnozzi di superare il rivale spagnolo nella speciale classifica delle vittorie ottenute contro rivali che in carriera abbiano vinto almeno un titolo dello Slam.