Inter, offerta irrinunciabile: Pio Esposito via per 47 milioni

La vittoria dell’Inter contro il Cagliari ha dato sicuramente importanti certezze alla squadra di Cristian Chivu ed ha regalato agli appassionati la prima rete in serie A dell’attaccante campano Francesco Pio Esposito, senza dubbio l’uomo del momento. Il giocatore nerazzurro ha segnato la rete del 2 a 0, chiudendo in pratica la questione sarda, un match che rischiava di complicarsi negli ultimi minuti di gioco.

Il giocatore sembra essere una sorta di ‘super Sub in quanto Chivu sembra intenzionato ad utilizzarlo sempre di più, specialmente come prima alternativa a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Esposito è un classe 2005 con grandi margini di miglioramento, l’Inter se lo coccola consapevole di aver trovato l’attaccante del futuro ma allo stesso tempo già suonano le sirene di mercato per il grosso centravanti nerazzurro.

Il club ha trattenuto il giocatore nell’ultima estate ma sono sempre di più i club a mostrare interesse per il forte bomber che in caso di grosse offerte può partire. Nelle ultime ore sono aumentati i rumors e secondo alcune indiscrezione la prossima estate potrebbero arrivare offerte dalla Premier League per il giocatore, offerte importanti e che potrebbero far traballare sia l’Inter che l’entourage del giocatore. E quindi ora il mercato mette nel mirino il nuovo centravanti nerazzurro Francesco Pio Esposito.

Futuro in bilico per Francesco Pio Esposito, l’Inter riflette sull’offerta

Secondo alcune indiscrezioni alcuni club inglesi hanno messo nel mirino Pio Esposito e sarebbero pronti a presentare un’offerta. Il Tottenham sarebbe pronto a presentare un’offerta – eventualmente anche per gennaio – per il giovane attaccante campano, un’offerta di poco meno di 50 milioni, nello specifico di circa 47 milioni di euro e sarebbe cosi pronta a sbaragliare la concorrenza.

L’Inter riflette, quasi sicuramente il giocatore non partirà a gennaio ma occhio all’estate dove magari una serie di bonus accanto a quest’offerta potrebbero far vacillare i nerazzurri, con il Tottenham che pensa di fare di Esposito il nuovo Harry Kane, anche se al momento la trattativa resta comunque complicata. Sul giocatore ci sono anche Arsenal e Aston Villa mentre in Bundesliga attenzione anche a Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ed insomma Esposito è destinato a diventare uomo mercato.

Le prossime settimane potrebbero subito diventare importanti e un’eventuale esplosione realizzativa del giocatore potrebbe far decollare ancora di più il suo prezzo e l’Inter potrebbe vacillare su grandi offerte.