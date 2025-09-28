Batosta Zhegrova, tifosi della Juve gelati: questa fa male

Al momento, volendone fare solo un discorso scaramantico, c’è sicuramente qualcosa da rivedere sul suo impatto. Dopo aver debuttato la scorsa settimana nel pareggio della Juve sul campo del Verona – sette minuti sul terreno di gioco nell’assalto finale alla porta di Montipò – Edon Zhegrova è stato lanciato nella mischia da Igor Tudor per circa mezz’ora – recupero compreso – nel corso della ripresa di una gara, quella casalinga contro l’Atalanta, che si era maledettamente complicata.

‘Colpa’ del gol preso all’ultima azione del primo tempo, realizzato dall’ottimo Sulemana, bravo a capitalizzare una sanguinosa palla persa, spalle alla porta, da Adzic, impegnato a far partire la manovra offensiva dei bianconeri.

L’ex Lille, costato oltre 18 milioni tra parte fissa e bonus, ha certamente contribuito a scardinare la difesa orobica, grazie alla sua conclamata capacità di saltare l’uomo (merce rara, nel calcio di oggi) nell’uno-contro-uno, creando una potenziale superiorità numerica sul fronte d’attacco.

Peccato che, al netto di alcuni dribbling ben riusciti, il calciatore si sia poi talvolta incaponito nel voler a tutti i costi proseguire nell’azione personale, tornando anche indietro con piroette e giochi di gambe magari anche godibili dal punto di vista estetico, ma non esattamente funzionali alla velocità dell’azione juventina.

Le stesse pagelle del giorno dopo tutto sommato promuovono l’impatto del kosovaro nel match, ma con qualche pesante riserva che soprattutto qualche addetto ai lavori non ha mancato di far notare. Aprendo dei dubbi anche nella testa degli stessi tifosi Juve.

Zhegrova, arriva la stroncatura: c’è la sentenza

Nell’àmbito di una partita poi rimessa parzialmente in piedi da uno dei protagonisti meno attesi (il colombiano Cabal, autore del comunque prezioso gol del pareggio), non c’è molta uniformità di giudizio nel commento sulla prestazione di Zhegrova.

Il giornalista di Sky Sport Giovanni Guardalà, da anni al seguito del club bianconero per l’emittente satellitare, ha fatto la sua analisi del match, non risparmiando critiche abbastanza esplicite sul ‘vizio’ del giocatore di insistere nell’azione personale.

“Nel finale c’è stato un assedio della Juventus, che ha avuto un’occasione importante con McKennie, ma l’Atalanta alla fine ha meritato il pareggio e ci sono tante domande sulla bianconeri. Perché le scelte anche oggi non hanno pagato. Infine, Zhegrova forse se fa qualche dribbling in meno e fa perdere meno tempo alla squadra sarebbe meglio“, ha sentenziato Guardalà.