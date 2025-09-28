Djokovic, game over: l’annuncio devasta i fan

Negli ultimi due anni il circuito ha visto Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dividersi i successi sia negli Slam che nella maggior parte dei tornei Atp. Poco o nulla alla concorrenza e uno dei pochi che ha provato ad impensierirli è l’eterno campione Novak Djokovic, leggenda che ha riscritto le regole di questo sport e che ha vinto ben 24 titoli del Grande Slam, il più vincente di sempre.

L’età però purtroppo passa per tutti e anche Novak Djokovic si trova nella fase finale della sua carriera. Va detto che, nonostante i 38 anni già compiuti, Nole è l’unico che riesce a restare accanto ad Alcaraz e Sinner e una sorta di numero 3 virtuale nel circuito. Virtuale in quanto la classifica dice altro e tutto parte dal fatto che il tennista serbo ormai gioca part time, giocando solo i tornei dello Slam e alcuni dei tornei più importanti.

Novak Djokovic coltiva il sogno di riuscire a vincere il titolo numero 25 del Grande Slam ma al momento è un’impresa che appare piuttosto complicata. Ci sono davvero poche chance per Nole e c’è qualcuno ormai vede il futuro segnato per il tennista balcanico; nelle ultime ore hanno fatto discutere le parole del tennista Frances Tiafoe, intervenuto sul momento attuale del tennis mondiale.

Sorpresa Djokovic, per il tennista ormai è finita

Novak Djokovic, a meno di clamorosi ribaltoni, dovrebbe tornare in campo nel Masters 1000 di Shanghai mentre la sua presenza alle Atp Finals di Torino appare sempre in forte dubbio. Il tennista americano Frances Tiafoe è uno degli outsider del circuito ed ha espresso un giudizio per il campione a stelle e strisce:

“Dal mio punto di vista Novak Djokovic non può essere più considerato come tennista in lotta per gli Slam” la discutibile frase di Tiafoe, tennista conosciuto per non avere peli sulla lingua. Il campione americano ha poi proseguito chiarendo il suo pensiero: “Nole ha troppi anni ed i segnali della vecchiaia cominciano a vedersi, specialmente nelle fasi finali Slam”.

Tiafoe ha chiarito che vede Novak Djokovic come il GOAT e il tennista più vincente del tennis ma allo stesso tempo al momento è un tennista che non è più al momento di Alcaraz e Sinner. Parole che hanno scatenato i fan e in molti sono apparsi divisivi rispetto a tutto ciò.