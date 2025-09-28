Ultim’ora, addio Tudor immediato: c’è il nome del nuovo tecnico

Nel mondo del calcio le cose cambiano molto velocemente e capita quindi che un giocatore o un tecnico apprezzati per molto tempo o per qualche gara possano subito finire nel mirino della critica. Tanti gli esempi che possiamo vedere e allenatori che sono passati dalla leggenda ad esoneri o viceversa, allenatori apprezzati o criticati ed ora uno dei casi più comuni è quello dell’allenatore croato della Juventus Igor Tudor.

L’ex difensore è stato inizialmente scelto come traghettatore ma alla fine la Juve ha deciso di confermarlo, complice il rifiuto di tornare a Torino di Antonio Conte. Dopo un ottimo inizio in molti hanno esaltato Tudor e si parlava addirittura di una Juve da scudetto, specialmente dopo la vittoria contro l’Inter. Le cose però ora sono cambiate e le ultime gare hanno portato tre pareggi e prestazioni abbastanza opache in casa bianconera.

La Juve ha pareggiato contro Verona e Atalanta ed ha esordito con un pirotecnico 4 a 4 nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund. I bianconeri sono una squadra dal grande talento, hanno investito molto in estate ed hanno un reparto offensivo da top europea ma la squadra non sembra avere grande gioco e Igor Tudor è finito cosi nel mirino della critica. E il futuro del tecnico appare già a forte rischio.

Colpo di scena Tudor, panchina già in bilico

Sui social dopo Juve Atalanta sono arrivati pesanti sfoghi ed i tifosi bianconeri non sembrano gradire alcune mosse di Tudor, i tifosi lo ringraziano per il lavoro svolto negli anni ma ormai non ne possono più e vogliono tornare a vincere dopo anni di difficoltà ed una squadra che ha talento ma piuttosto confusionaria.

L’allenatore sembra ripercorrere le orme del suo predecessore Thiago Motta, una squadra confusionaria e che non trova una quadra tattica e non solo. Il futuro di Tudor è cosi un rebus e più di un tifoso hanno chiesto di guardare ad un possibile sostituto e il nome più caldeggiato è quello di Luciano Spalletti, allenatore reduce dall’esperienza con la Nazionale ma comunque che ha allenato diversi top club come Inter o come la più recente esperienza con il Napoli, poi diventato campione d’Italia.

Tra Champions League e campionato la Juve si gioca gran parte del suo futuro ed anche Tudor vede il suo futuro in panchina in forte bilico.