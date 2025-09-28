Ultim’ora, addio Tudor immediato: c’è il nome del nuovo tecnico

Il futuro di Igor Tudor diventa improvvisamente in bilico. La notizia preoccupa ed ora in casa Juve si fanno opportuni ragionamenti.

Nel mondo del calcio le cose cambiano molto velocemente e capita quindi che un giocatore o un tecnico apprezzati per molto tempo o per qualche gara possano subito finire nel mirino della critica. Tanti gli esempi che possiamo vedere e allenatori che sono passati dalla leggenda ad esoneri o viceversa, allenatori apprezzati o criticati ed ora uno dei casi più comuni è quello dell’allenatore croato della Juventus Igor Tudor.

L’ex difensore è stato inizialmente scelto come traghettatore ma alla fine la Juve ha deciso di confermarlo, complice il rifiuto di tornare a Torino di Antonio Conte. Dopo un ottimo inizio in molti hanno esaltato Tudor e si parlava addirittura di una Juve da scudetto, specialmente dopo la vittoria contro l’Inter. Le cose però ora sono cambiate e le ultime gare hanno portato tre pareggi e prestazioni abbastanza opache in casa bianconera.

La Juve ha pareggiato contro Verona e Atalanta ed ha esordito con un pirotecnico 4 a 4 nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund. I bianconeri sono una squadra dal grande talento, hanno investito molto in estate ed hanno un reparto offensivo da top europea ma la squadra non sembra avere grande gioco e Igor Tudor è finito cosi nel mirino della critica. E il futuro del tecnico appare già a forte rischio.

Colpo di scena Tudor, panchina già in bilico

Sui social dopo Juve Atalanta sono arrivati pesanti sfoghi ed i tifosi bianconeri non sembrano gradire alcune mosse di Tudor, i tifosi lo ringraziano per il lavoro svolto negli anni ma ormai non ne possono più e vogliono tornare a vincere dopo anni di difficoltà ed una squadra che ha talento ma piuttosto confusionaria.

L’allenatore sembra ripercorrere le orme del suo predecessore Thiago Motta, una squadra confusionaria e che non trova una quadra tattica e non solo. Il futuro di Tudor è cosi un rebus e più di un tifoso hanno chiesto di guardare ad un possibile sostituto e il nome più caldeggiato è quello di Luciano Spalletti, allenatore reduce dall’esperienza con la Nazionale ma comunque che ha allenato diversi top club come Inter o come la più recente esperienza con il Napoli, poi diventato campione d’Italia.

Tra Champions League e campionato la Juve si gioca gran parte del suo futuro ed anche Tudor vede il suo futuro in panchina in forte bilico.

