Ho rivoluzionato la camera da letto grazie ad Ikea: con meno di 30 euro ho aggiunto un tocco di colore

La camera da letto è l’ambiente più personale di casa, tuttavia, troppo spesso finisce per essere trascurata, ridotta a uno spazio funzionale e privo di carattere. A volte, però, bastano piccoli cambiamenti per trasformarla radicalmente, senza spendere una fortuna. Con meno di 30 euro, è possibile dare nuova vita all’ambiente, aggiungendo quel tocco di colore che fa la differenza. E quando si parla di soluzioni economiche e intelligenti, Ikea si conferma una scelta vincente.

La rivoluzione inizia dai dettagli. Un set di lenzuola vivaci, ad esempio, può cambiare completamente l’atmosfera della stanza. I modelli proposti da Ikea, spesso ispirati alla natura o a motivi geometrici moderni, offrono una vasta gamma di colori e fantasie, capaci di portare energia o tranquillità, a seconda delle preferenze. Ebbene, proprio ‘camminando’ tra queste fantasie, si troverà qualcosa che farà la differenza.

Il set di lenzuola firmato Ikea che porta in camera da letto un tocco di colore: costano meno di 30 euro

Ikea, azienda multinazionale svedese, da sempre è specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa. Una delle sue caratteristiche principali è il rapporto qualità-prezzo. Da sempre, infatti, permette di poter rinnovare o completare la propria casa, con arredi e oggetti di qualità e ad un prezzo accessibile a tutti. Ed proprio spendendo appena 29,95 euro che si cambierà completamente look alla camera da letto.

Il prodotto in questione è quello che si vede in foto, si chiama BRUNKRISSLA ed è un set con copripiumino e 2 federe, verde/fantasia 240×220/50×80 cm. Un prodotto colorato, comodo e funzionale che permette di arredare il proprio letto con quel tocco in più che spesso manca in camera da letto, riuscendo a trasformare ambienti monocolore in una vera esplosione di tonalità.

Oltre al colore mostrato in foto, lo stesso set si può trovare anche nel colore verde e nel classico colore nero. Fatto in misto cotone/viscosa risulta essere estremamente morbido. Inoltre, il cotone è traspirante e assorbe l’umidità, mentre la viscosa, ottenuta dalla pasta di legno, è liscia e ha una piacevole lucentezza. Il copripiumino presenta delle chiusure a bottoni automatici in plastica sul fondo, mentre le federe hanno una chiusura a busta. Insomma, cambiare con Ikea è davvero facile, veloce e soprattutto economico.