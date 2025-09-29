Per pulire la cappa non serve provare altro: è questo il metodo che la renderà perfetta

Tra le superfici più trascurate della cucina, la cappa occupa spesso il primo posto. Invisibile durante le pulizie quotidiane ma fondamentale per mantenere l’ambiente salubre, tende ad accumulare nel tempo grasso, polvere e odori. Il risultato? Una superficie appiccicosa, opaca e tutt’altro che igienica. Eppure, basta un solo metodo, naturale, efficace e a costo quasi zero, per riportarla a splendere come nuova.

La cappa è un elemento fondamentale a cui difficilmente si potrà rinunciare. La sua funzione e la sua posizione, contribuiscono alla cattura di fumi di cottura e di conseguenza dei cattivi odori dei vari alimenti, impedendo che questi possano invadere gli altri ambienti di casa. I modelli che ci sono in commercio sono vari, ma tutti avranno la stessa identica funzione e in linea generale potranno essere pulite tutte allo stesso modo.

Il rimedio 100% naturale per pulire la cappa ed eliminare anche i cattivi odori

Anche se in giro è facile trovare diversi prodotti per sgrassare la cappa, optare per dei rimedi naturali è sicuramente la scelta migliore da adottare. In questo modo infatti, non solo si eviterà di rovinare il materiale della cappa, ma si andranno ad usare prodotti non inquinanti e che rispettano anche l’ambiente.

Uno fra questi è sicuramente il bicarbonato, che grazie alle sue proprietà permette di sgrassare alla perfezione anche la cappa più sporca e incrostata. Ma ciò che permette di ottenere una cappa sgrassata e priva di cattivi odori, è la combinazione di questo elemento con l’aceto bianco. Un mix potentissimo, che farà ottenere risultati pazzeschi.

Il procedimento è semplice ed efficace, infatti, basterà sciogliere tre cucchiai di bicarbonato in mezzo litro d’acqua calda, aggiungere un bicchiere di aceto bianco e mescolare bene. A questo punto, con l’aiuto di un panno in microfibra o una spugna non abrasiva, si può procedere a pulire accuratamente la superficie esterna della cappa, insistendo nelle zone più unte. Per i filtri, solitamente rimovibili, il consiglio è immergerli in acqua bollente, bicarbonato e aceto. Lasciarli in ammollo per almeno 20-30 minuti, poi strofinare delicatamente con una spazzola a setole morbide e risciacquare con acqua calda. Dopo l’asciugatura completa, si possono rimontare senza il rischio di cattivi odori o residui di grasso. Ed ecco che usando semplicemente due ingredienti naturali, la cappa sarà tornata come nuova.