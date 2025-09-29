Nel 2026 le docce in vetro non andranno più di moda: quest’alternativa è decisamente meglio

Le solite docce in vetro fanno ormai parte del passato, una nuova tendenza sta per spopolare e prenderà definitivamente il loro posto: decisamente molto più bella.

Per anni sono state il simbolo di modernità ed eleganza. Linee pulite, trasparenze cristalline, minimalismo funzionale: le docce in vetro hanno dominato riviste di design, showroom e ristrutturazioni domestiche. Ma come accade per ogni tendenza, anche questa sembra destinata a lasciare spazio a qualcosa di nuovo. Il 2026 segnerà infatti un netto cambio di rotta nel mondo dell’arredo bagno, con un’alternativa che sta già conquistando architetti e interior designer.

Ciò che un tempo rappresentava il top del lusso oggi inizia a mostrare i suoi limiti. Il vetro, per quanto affascinante, richiede manutenzione costante: aloni, calcare, impronte e residui di sapone lo rendono difficile da mantenere impeccabile. Inoltre, la struttura stessa, fatta di guarnizioni, binari e profili, con il tempo tende a usurarsi, perdendo quella leggerezza visiva tanto apprezzata in origine.

Addio alle classiche docce in vetro: la nuova tendenza è molto meglio

Ed è proprio qui che entra in gioco una nuova soluzione, capace di unire estetica contemporanea, funzionalità e durabilità. Si tratta di un materiale innovativo, versatile e completamente personalizzabile, che sta trasformando la concezione stessa dello spazio doccia. A differenza del vetro, questo rivestimento, oltre ad essere bello da vedere, è anche molto più pratico e funzionale, il che lo rende perfetto per chi è sempre di corsa e ha poco tempo da dedicare alle faccende domestiche.

Ma qual è il nome di questo materiale che sta già facendo impazzire il mondo dell’interior designer? Ebbene, è il microcemento. Un materiale che fino a pochi anni fa era quasi sconosciuto, ma che oggi è la risposta a chi cerca una doccia elegante, durevole e senza tempo. Con finiture personalizzabili e un’estetica contemporanea, si prepara a diventare la nuova protagonista del bagno moderno, scalzando senza fatica le vecchie pareti in vetro.

Uno degli aspetti che più rendono questa doccia perfetta per i tempi moderni, in cui andiamo sempre di fretta è proprio la sua pulizia. Infatti, le sue superfici lisce, impermeabili e resistenti all’umidità permettono una manutenzione semplice e veloce, senza l’accumulo di sporco o la formazione di muffe. Anche in termini di sicurezza, questa soluzione offre una marcia in più: niente vetro da rompere, niente angoli vivi, ma superfici solide e continue, ideali anche per ambienti con bambini o persone anziane. Insomma, la doccia sta per cambiare e non resta che adeguarsi alle nuove mode.