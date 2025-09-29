Sinner, arriva una stangata pesantissima: è ufficiale

Arriva una brutta notizia per il campione italiano Jannik Sinner. La notizia era nell'aria ma ora purtroppo è ufficiale.

Prosegue il cammino di Jannik Sinner nel torneo Atp di Pechino, 500 dove l’azzurro difende il titolo e dove ha ottenuto in queste ore il pass per le semifinali del torneo. Bella vittoria per il fenomeno altoatesino che ha regolato in due set il tennista ungherese Maroszan, sconfitto con il risultato di 6-1;7-5. Ora testa alle semifinali dove il numero due al mondo affronterà Alex De Minaur, colui che nei precedenti è sotto addirittura 12 a 0 e che parte quindi nettamente sfavorito.

Dopo aver vinto due titoli del Grande Slam e aver perso altrettante finali Jannik ha perso il primo posto nel ranking Atp, a discapito del grande rivale Carlos Alcaraz, anch’egli autore di una grande annata. In questo finale di stagione Sinner dovrà fare i conti con tanti impegni, a partire da Pechino fino al torneo di Shanghai e nelle prossime settimane l’azzurro potrebbe giocare in Davis e giocherà il torneo esibizione Six Kings Slam.

Il fenomeno di San Candido ha vinto lo scorso anno ed anche quest’anno sarà tra i grandi favoriti, insieme proprio al grande rivale Alcaraz. A differenza dello spagnolo e del tennista serbo Novak Djokovic Jannik dovrà però giocare una gara in più, un piccolo ma comunque fastidioso neo nella programmazione del tennista che nei prossimi mesi avrà comunque tanti impegni. Andiamo a vedere il motivo di questa decisione.

Una gara in più per Sinner, calendario più difficile per l’azzurro

Insomma il Six Kings Slam è un ricco torneo esibizione che si terrà in terra saudita e che già lo scorso anno vide l’azzurro come grande protagonista. Ora Sinner dovrà giocare nuovamente questa sfida e, a differenza di Alcaraz e Djokovic, il calendario lo vedrà impegnato tre volte invece che due. Jannik affronterà il greco Stefanos Tsitsipas ai Quarti del torneo esibizione e con un’eventuale vittoria affronterebbe il serbo Novak Djokovic.

Il regolamento della Six Kings Slam prevede che i due giocatori con più Slam avranno la possibilità di giocare una gara in meno e nel torneo i due con più Slam sono Novak Djokovic ovviamente (con i suoi 24 Slam) e Carlos Alcaraz, con invece sei titoli del Grande Slam. ‘Solo’ quattro invece per Jannik Sinner che agli Us Open aveva la possibilità di pareggiare i conti ma ha ceduto contro una grande prestazione dello spagnolo, ora nuovo numero uno del circuito Atp.

Oltre a questo va segnalato che dall’altra parte ai ‘Quarti’ si affronteranno Alexander Zverev e Taylor Fritz ed il vincente affronterà in semifinale Carlos Alcaraz.