Prezzo bomba da Lidl, ha 8 velocità e costa solo 49 euro: file infinite

Lidl ha appena lanciato una nuova offerta destinata ad attirare l’attenzione della clientela. A partire dal 29 settembre un nuovo elettrodomestico farà parlare di sé nei punti vendita della catena tedesca di discount. Otto velocità fanno la forza di questo modello che renderà felici tanti appassionati di cucina al prezzo più che accessibile di 49 euro.

Il modello lanciato da Lidl punta a essere il nuovo alleato per chi ama cucinare in casa. Non si tratta solo di un utile supporto per cuochi alle prime armi ma di un vero e proprio alleato in cucina che promette di rivoluzionare la vita a chi ama la sperimentazioni culinarie ma non vuole spendere cifre eccessive.

Parte oggi l’offerta per una nuova impastatrice planetaria dotata di ben otto velocità messa in vendita da Lidl a 49 euro. Il nuovo modello si presenta performante e compatto, pronto a trasformarsi nel braccio destro di tutti gli aspiranti fornai. Questa impastatrice è in grado di gestire al meglio anche preparazioni più complesse.

L’ultima offerta di Lidl costa solo 49 euro

In cucina contano poco gli elettrodomestici dall’estetica elegante se questa non si accompagna alla sostanza, E di sostanza l’impastatrice Silvercrest ne ha molta da vendere. Le sue otto velocità selezionabili permettono di controllare in maniera precisa tutte le fasi dell’impasto. Sono inclusi accessori come il gancio per impasto pesante (ottimo per preparare pane e pizza) e la frusta piatta, da usare per mescolare creme e composti morbidi.

La frusta a filo invece tornerà molto utile per montare panna o albumi a neve, mentre il paraspruzzi proteggerà contro i pasticci improvvisi (sempre possibili in cucina). La nuova impastatrice lanciata da Lidl è anche facile da pulire. La ciotola può essere rimossa e si può lavare se senza particolari problemi. Le dimensioni compatte di questo apparecchio lo rendono adatto anche alle cucine più piccole.

Il design dell’impastatrice Silvercrest è essenziale e pratico. Il rumore è contenuto. Insomma, una scelta ottima per chi cerca un valido alleato in cucina senza spendere cifre esagerate. La potenza di 650 watt rende adatta a ogni impasto questa impastatrice con ciotola in acciaio da 3,7 litri che si farà apprezzare anche dai pasticceri alle prime armi.

Le otto velocità e la funzione pulse sono garanzia di grande versatilità. Compattezza e potenza rendono l’impastatrice Silvercrest un ottimo primo acquisto per chi comincia ad avvicinarsi al mondo della pianificazione casalinga. Una soluzione ideale per chi vuole partire con il piede giusto senza allargare troppo i cordoni della borsa. Il rapporto qualità-prezzo la rende un’opzione davvero interessante.