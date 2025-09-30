Sì della Juve, Vlahovic svuota l’armadietto: dove giocherà a gennaio

Tra la Juve e Vlahovic siamo giunti ai titoli di coda. È arrivato l'annuncio sul futuro dell'attaccante bianconero

Dopo l’ennesimo pareggio raccolto contro l’Atalanta è tempo di tornare a macinare vittorie per la Juventus, che resta comunque agganciata al treno delle tre di testa con un solo punto di ritardo da Milan, Napoli e Roma.

La prossima gara di Serie A contro i rossoneri sarà uno spartiacque già importante per tastare le reali ambizioni della truppa di Igor Tudor, che prima dovrà fare un passaggio in Champions League contro il Villarreal in un’altra serata da non fallire.

Lo stesso allenatore juventino in conferenza post Atalanta ha ribadito: “Perché dobbiamo guardare le partite precedenti? Guardiamo alla bella prestazione di oggi, bisogna elogiare la squadra per quello che ha fatto. Guardiamo al futuro”. Il croato pensa quindi al domani con l’intenzione di risollevare immediatamente una Juve apparsa più stanca e spenta nelle recenti uscite.

Servirà quindi qualcosa in più anche dall’attacco dove continua a non esserci un vero e proprio padrone tra Vlahovic, David ed Openda.

Calciomercato Juventus, Vlahovic ai titoli di coda: va via a gennaio

Tudor dopo l’Atalanta in relazione agli equilibri dell’attacco aveva ribadito: “Openda, Vlahovic e David sono attaccanti e tutti vogliono giocare punta centrale. Poi possono adattarsi come seconda punta, ma sono adattati, quindi devo decidere di partita in partita. Si può vedere una Juve con i due centravanti? Difficile”

L’attacco della Juve resta quindi un rebus con la figura di Vlahovic che resta quella più avvolta nell’incertezza. Il serbo è anche quello che per ora ha reso di più con 4 gol complessivi in sei partite tra campionato e Champions ma pesa il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Il futuro del bomber serbo appare inevitabilmente lontano da Torino ed a tal proposito anche il giornalista Ciro Venerato a ‘La Nuova Ds’ su Rai2 ha rivelato: “Tra la Juve e Vlahovic siamo giunti ai titoli di coda, nonostante le classiche smentite. A gennaio andrà via comunque vada”.

Addio sicuro quindi per il centravanti della Juve con “la dirigenza che non intende perderlo a parametro zero e vorrebbe risparmiare anche i 6 milioni netti, 12 lordi con le tasse, delle ultime mensilità”.

Infine il giornalista ha detto la sua anche su quella che potrebbe essere la prossima destinazione dell’ex Fiorentina dopo l’addio probabile alla Juve: “Voci confermate sull’interesse di Chelsea e United, ma non si può escludere l’ennesimo inserimento del Milan”.