Stefano De Martino ci ripensa, tutto stravolto in Rai: cosa cambia

Continua il momento complicato per Affari Tuoi nella gara degli ascolti. Anche domenica scorsa (28 settembre) il programma dei pacchi ha perso terreno nei confronti de La Ruota della Fortuna. La trasmissione condotta da Gerry Scotti continua la sua corsa vincente con 4.653.000 spettatori e il 25,8% di share mentre Affari Tuoi si è fermato a 4.185.000 spettatori, pari al 23,2% di share.

Stefano De Martino però non sembra per nulla disposto a gettare la spugna nella battaglia per l’Auditel contro il programma di Gerry Scotti su Canale 5. Il conduttore Rai ha mostrato ancora una volta di avere il polso della situazione malgrado nelle ultime settimane siano aumentate le pressioni legate al serrato confronto con la concorrenza di Mediaset.

L’ex ballerino di Amici è stato anche derubato in strada a Milano. Due malviventi gli avrebbero trafugato un prezioso orologio dal valore di 40 mila euro. De Martino però ha smentito nei fatti le voci che parlano di un “momento no” (o addirittura nero) presentandosi in studio sorridente, brillante e con la battuta pronta. Non sono mancati però gli aggiustamenti per cercare di invertire la rotta nella guerra degli ascolti.

Cosa cambia per Stefano De Martino e Affari Tuoi

Nella puntata di domenica 28 settembre di Affari Tuoi sono state introdotte delle nuove strategie per cercare di contrastare l’avanzata de La Ruota della Fortuna nella gara degli ascolti. In studio è tornato Herbert Ballerina, comico molto amato dal pubblico e pronto a fare la sua parte con le battute. Ma non solo: sono state previste anche novità nel sistema di gioco.

A inizio puntata Stefano de Martino ha illustrato le novità nel meccanismo del gioco. Prima di tutto va segnalato il ritorno del biglietto della Lotteria Italia legato all’apertura del pacco dal valore di 5 euro. C’è anche il jolly Gennarino, che permette di vincere 1.000 euro se viene trovato nei primi sei pacchi. La somma aumenta di puntata in puntata fino a quando qualcuno non vince.

Il giocatore della puntata del 28 settembre è stato Angelo dall’Abruzzo, accompagnato dalla moglie Lisa. Una coppia molto unita che ha fatto scelte coraggiose decidendo di giocarsi il tutto per tutto fino alla fine. In finale il concorrente abruzzese si è trovato davanti a due pacchi importanti: un pacco da 50 mila e un altro da 75 mila euro.

È arrivata l’immancabile offerta del Dottore, pronto a proporre 62.500 euro, una media tra le due possibili vincite. Dopo aver riflettuto sulla proposta, Angelo ha deciso di rifiutare. Purtroppo il suo rischio non è stato coronato dal successo. Alla fine il giocatore dell’Abruzzo ha vinto il premio più basso da 50 mila euro, comunque una somma importante per quanto minore dell’offerta del Dottore.