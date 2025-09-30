Cannavaro nuovo allenatore: mossa inaspettata in Serie A

Nella giornata di ieri è terminato l’ultimo turno di serie A ed ora già testa al prossimo che sarà l’ultima giornata prima della sosta. Le prime cinque giornate hanno già regalato diverse certezze, sappiamo che il Milan di Allegri è una squadra competitiva e dopo la vittoria contro il Napoli può lottare per il titolo ma ci sono anche squadre il cui futuro è davvero a forte rischio. L’esonero purtroppo è davvero vicinissimo.

In queste settimane abbiamo visto diverse squadre che non hanno finora mantenuto le aspettative ed anzi al momento vedono la loro situazione molto critica. Il caso più evidente è quello della Fiorentina di Stefano Pioli: il club gigliato ha investito molto in estate, sono arrivati colpi in ogni reparto e la squadra però stenta a decollare e la posizione di Pioli, che comunque ha un ricco ingaggio, resta a rischio. Domenica c’è Fiorentina-Roma ed il match è già decisivo.

Nella giornata di ieri si sono poi disputati altri due match, abbiamo visto le vittorie di Parma e Lazio contro Torino e Genoa e questi ultimi due club sono in grossa difficoltà. Sia Patrick Vieira che Marco Baroni hanno la panchina a forte rischio e il loro futuro è ancora tutto da decidere, il club granata pensa ad alcuni nomi eccellenti per sostituire Baroni.

Panchina a forte rischio, pronto a tornare Fabio Cannavaro

Se il Genoa è ancora molto riconoscente a Vieira per la scorsa stagione diversa è la situazione di Baroni. Il Torino ha fatto diversi acquisti in estate, accontentando in estate, ma il risultato è stato finora piuttosto deludente. Ora la situazione è critica ed in caso di risultato negativo domenica prossima la panchina rischia davvero di saltare e Cairo potrebbe esonerare Baroni, il primo tecnico a dire addio in questa stagione.

Secondo quanto riporta Calciomercato.it il club starebbe valutando la sua situazione e sui social sono tanti i tifosi granata a spingere per l’esonero del tecnico il prima possibile. Dopo l’addio alla Lazio Baroni potrebbe lasciare anche Torino e la situazione in casa granata è davvero rovente; in caso di esonero uno dei primi nomi è quello dell’ex Pallone d’Oro e campione del Mondo Fabio Cannavaro, a caccia ancora di una panchina.

Il tecnico campano ha allenato in serie A l’Udinese, ma solo per poche partite ed ora starebbe valutando questa possibilità. Ci sono anche alternative, La Stampa parla di Palladino (richiesto anche da altri club) e poi anche altri nomi come quelli di Pecchia, Cioffi e addirittura anche un clamoroso ritorno di Vanoli, allenatore che in fondo non ha fatto malissimo nella scorsa stagione.