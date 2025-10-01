Gatti fuori dalla Juve, messaggio sconcertante poco fa

Per la Juventus è già tempo di tornare in campo con la sfida di domani sera contro il Villarreal valida per la seconda giornata di Champions League. Trasferta ostica ma da non fallire per la truppa di Tudor che ha bisogno di punti preziosi per sperare nel passaggio del turno.

Lo stesso allenatore croato oggi parlerà in conferenza e spiegherà la marcia d’avvicinamento dei suoi ad una partita subito di grande rilievo. La Juve infatti è reduce da tre pareggi di fila tra campionato e coppa, e necessita quindi di sbloccarsi per tornare immediatamente a macinare come nelle prime uscite stagionali.

Per farlo Tudor potrebbe rimescolare nuovamente le carte riportando in auge David in attacco, mentre in difesa Kelly, Bremer e Kalulu potrebbero comporre la linea a tre ‘sacrificando’ Gatti rispetto alle attese delle scorse ore. Proprio in merito al difensore italiano classe 1998 inizia ad esserci nuovamente qualche dubbio dal punto di vista del rendimento anche in ottica futura.

L’ex Frosinone ha per ora collezionato 5 presenze su 5 in campionato, seppur con tre sostituzioni, senza ancora scendere in campo in Champions League. Non sempre ha convinto e i detrattori iniziano ad aumentare soprattutto per un motivo in particolare.

Juventus, Gatti messo all’angolo: “Non serve solo la grinta”

Federico Gatti in questi anni ha provato ad offrire il proprio contributo alla Juventus, ma la mazzata è dietro l’angolo.

A questo proposito ha parlato il giornalista Marcello Chirico, che intervenuto a ‘Controcalcio’ è stato estremamente aspro nella critica nei confronti del centrale di Rivoli: “Gatti può giocare al Frosinone, con tutto il rispetto. Non serve avere solo la grinta, non basta, ci vuole la tecnica. La colpa non è di Gatti, ma di chi lo mette in campo“.

Caratteristiche quelle di Gatti che non sembrano quindi aver fatto breccia nel giornalista che preferirebbe difensori con qualità differenti, da sposare in maniera diversa col progetto della Juve.

Dito puntato inoltre anche contro Tudor, con l’ultimo passaggio che rappresenta un chiaro riferimento alle scelte dell’allenatore croato, che dopo un buon inizio si è ritrovato a fronteggiare le difficoltà delle ultime uscite che hanno portato a tre pareggi di fila. Ad ogni modo, al netto dell’annuncio del collega, Gatti resta una risorsa importante per i bianconeri che dovranno ritrovare la quadra con o senza di lui.