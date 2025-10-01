Se hai chiesto questo bonus potresti dover restituire tutto: cosa sta accadendo

Ultimamente è emersa una novità che interessa da vicino chi ha richiesto un particolare bonus. Quella che appariva una sovvenzione acquisita potrebbe così tramutarsi in un onore da restituire per intero allo Stato. Sono state approvate nuove regole che mirano a disciplinare la decadenza del beneficio con l’introduzione di criteri stringenti per la verifica della sua legittimità.

In sostanza chi ha ottenuto il bonus sarà chiamato a dimostrare di aver rispettato tutte le condizioni normative. Una discrepanza, anche formale, può tradursi in un obbligo di restituire il contributo. Chiunque abbia presentato richiesta per l’agevolazione dovrà fare attenzione e conservare tutta la documentazione (ricevute, fatture, autocertificazioni).

Quello che fino a poco fa era percepito come un diritto acquisito in alcuni casi potrebbe dunque trasformarsi in un debito da restituire. Le condizioni che possono portare alla decadenza del bonus sono elencate in un decreto pubblicato a settembre sulla Gazzetta Ufficiale. Ecco cosa sta succedendo e cosa è bene sapere.

I beneficiari di questo bonus potrebbero doverlo restituire

Il Decreto del 3 Settembre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2025 ha individuato precise condizioni che possono far decadere il bonus elettrodomestici nel 2025, il contributo introdotto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per incentivare la sostituzione dei grandi apparecchi con modelli a più alta efficienza e sostenibilità.

Il bonus elettrodomestici non è un contributo economico “libero”. In altre parole va impiegato solo per le finalità previste dalla normativa ovvero per l’acquisto di grandi elettrodomestici a basso impatto energetico. Ogni uso differente o non conforme fa perdere il diritto ad avere il bonus. La revoca può avvenire per la violazione delle disposizioni del decreto.

Il contributo si perderebbe se dai controlli dovesse emergere, ad esempio, che il venditore applica il voucher a prodotti non ammessi. Oppure nel caso di dichiarazioni di dati non veritieri da parte dell’utente per avere il bonus. Stesso discorso per chi persegue condotte difformi rispetto alle finalità del bonus, come comprare un elettrodomestico che non rientra nei requisiti di efficienza oppure rivendere subito l’elettrodomestico acquistato con il bonus.

In casi come questi è previsto – oltre all’esclusione dal bonus – il recupero dell’importo erogato. Scatta insomma l’obbligo di restituzione del voucher. Nei casi più gravi scattano anche multe e sanzioni e non sono escluse le conseguenze penali, in particolare nel caso di frodi e dichiarazioni mendaci. Per questo motivo chi ha richiesto e ottenuto il bonus farà meglio a conservare la documentazione che prova la regolarità dell’acquisto.