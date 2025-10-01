Devi farlo prima di accendere i termosifoni: solo così la casa sarà realmente calda

Non bisogna accendere i termosifoni se prima non si è fatto questo passaggio importante: solo così la casa sarà realmente calda.

Con l’arrivo dei primi freddi, i termosifoni tornano protagonisti nelle nostre case. Silenziosi e spesso dimenticati durante le stagioni calde, diventano fondamentali quando fuori le temperature sono basse, per assicurare comfort, calore e benessere quotidiano. Ovviamente, affinché l’effetto sia realmente quello sperato, sarà importante avere delle piccole accortezze con i termosifoni, senza trascurare al dettaglio.

Tuttavia, per funzionare al meglio, anche i termosifoni hanno bisogno di qualche attenzione. In molti casi, appena vengono riaccesi dopo mesi di inattività, non riescono a diffondere il calore in modo uniforme oppure impiegano troppo tempo per riscaldare l’ambiente. La causa più comune? La presenza di aria all’interno del circuito. Un problema tanto semplice quanto diffuso, che impedisce all’acqua calda di circolare correttamente nei radiatori.

Il passaggio fondamentale da fare con i termosifoni prima di accenderli

Un termosifone in cui all’interno è presente dell’aria, non solo non riscalderà bene e di conseguenza lascerà ambienti freddi, ma andrà anche a consumare molto di più. Ecco che quindi, prima di accenderli sarà importante eseguire la cosiddetta ‘sfiatatura’ che permetterà di risolvere questo problema.

Per eseguire la sfiatatura, è sufficiente munirsi di una chiave apposita (reperibile in qualsiasi ferramenta) e di un contenitore per raccogliere eventuale acqua in eccesso. Il procedimento consiste nell’aprire lentamente la valvola di sfiato presente su ogni termosifone, che solitamente è situata nella parte superiore laterale e attendere che l’aria fuoriesca completamente.

Quando inizierà a uscire solo acqua, si potrà richiudere la valvola. L’operazione va ripetuta su tutti i termosifoni di casa. Questo semplice gesto garantisce numerosi vantaggi: il calore si distribuisce in modo uniforme, si evita lo spreco energetico e si riduce il tempo necessario per riscaldare le stanze. Inoltre, un impianto ben sfiatato consuma meno gas, con un beneficio tangibile anche in bolletta. Ovviamente, dopo aver fatto questo, non bisogna dimenticare di dare una ripulita generale ai radiatori, eliminando polvere e sporco accumulati nei mesi in cui non sono stati accesi.

Per ultimo, ma non di certo per importanza, anche controllare la caldaia, regolando la pressione e assicurandosi che non ci siano perdite, prima che arrivi l’inverno è un dettaglio da non trascurare. Piccole accortezze, che però faranno sicuramente la differenza ed eviteranno anche spiacevoli situazioni, che possono mettere anche in serio rischio la sicurezza domestica.