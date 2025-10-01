Nubifragi e neve flagellano l’Italia: impossibile uscire di casa in queste zone

Il maltempo è pronto ad abbattersi sullo Stivale. In alcune zone della Penisola sono attese anche nevicate e piogge intense.

È ora di tirare fuori dall’armadio ombrelli, maglioni e cappotti. Prossimamente la Penisola vedrà arrivare una corrente di aria fredda proveniente dalla Russia che porterà con sé un brusco calo delle temperature. L’irruzione di aria gelida scatenerà anche temporali e grandinate. Dal Nord al Sud del Paese il meteo è destinato a voltare decisamente pagina.

Passeremo a uno scenario tipicamente tardo-autunnale, spiegano gli esperti di ilMeteo.it. In alcune zone avremo anche neve e presenza di venti forti. Ecco quando il maltempo si abbatterà sulla Penisola e in quali zone sarà meglio non uscire di casa. Le cose cominceranno a peggiorare già tra mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre.

A partire da mercoledì 1° ottobre gli effetti del peggioramento si faranno sentire. La giornata è destinata ad essere caratterizzata da una diffusa instabilità. A tratti ci sarà anche una forte perturbazione, in particolare al Centro-Sud. Previsti rovesci, temporali e anche possibili grandinate. Nella notte è atteso un ulteriore peggioramento nei settori ionici.

Nubifragi e neve in queste zone della Penisola

Nella giornata di mercoledì il maltempo colpirà anche l Emilia-Romagna, soprattutto al mattino. Invece nel resto del Nord le condizioni rimarranno dinamiche, in specie nell’approssimarsi ai rilievi. Nei prossimi giorni potrà anche cadere la neve sugli Appennini e da Nord-Est spireranno venti forti. Giovedì il vortice ciclonico comincerà a investire tutto il Sud.

Si prevede che soffieranno forti venti nordorientali. Sulle regioni adriatiche e centro-meridionali e sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria (specialmente sul Reggino ionico) le condizioni rimarranno perturbate. Instabilità locale anche lungo la pedemontana piemontese. Si attendono poi nevicate sugli Appennini oltre i 1200-1400 metri.

Sul resto della Penisola sarà prevalente invece il sole. A partire da venerdì 3 ottobre il vortice comincerà a spostare il proprio centro d’azione in direzione della Grecia. Il movimento porterà a un generale miglioramento su gran parte dello Stivale alla vigilia del primo fine settimana di questo mese di ottobre. Una scenario al quale faranno eccezione alcune zone della Puglia e del basso versante tirrenico, dove ancora ci saranno residue condizioni di instabilità.

Da nord i venti continueranno a soffiare con forza, anche se andranno lentamente e gradualmente ad attenuarsi, segno di un prossimo cambiamento pronto ad imporsi alla circolazione generale. Nel fine settimane la tendenza sarà nuovamente instabile. Già a cominciare da sabato 4 ottobre si faranno sentire gli effetti di un nuovo vortice, stavolta di provenienza nord-atlantica dalle regioni nordiche dove il meteo tornerà velocemente a dare segni di peggioramento.