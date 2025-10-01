Milan, cambia tutto: un Top rescinde il contratto

Il Milan ha cambiato molto in estate tra entrate ed uscite che hanno rivoluzionato la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese sta facendo un lavoro eccezionale accompagnato anche dai risultati che hanno portato il Diavolo all’attuale primato condiviso in classifica.

Il percorso dei meneghini resta comunque lungo e tortuoso ma potrebbe essere prossimamente agevolato da qualche altro innesto utile ad incrementare il valore della rosa, per ampliare il ventaglio di scelte di Allegri. Tra i partenti di lusso in estate è andato via Theo Hernandez, uno dei grandi pilastri della storia recente del Milan, che ha scelto di sposare il progetto dell’Al Hilal in Arabia Saudita.

Una nuova vita per il laterale francese che sta giocando sotto i dettami dell’ex interista Simone Inzaghi. Proprio il suo arrivo in biancoblu ha mischiato le carte per un terzino che fino a poco tempo fa giocava per lo stesso club. Il riferimento è a Renan Lodi che ha trovato l’accordo con l’Al Hilal per rescindere il suo contratto, divenendo così una ghiotta occasione a parametro zero.

Al Mondiale per Club era stato impiegato da Inzaghi come braccetto e come laterale, ma l’arrivo di Theo Hernandez e il cambio modulo lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie arrivando all’esclusione oltre che all’impossibilità del club di tesserarlo avendo già troppi calciatori extracomunitari.

Calciomercato Milan, caccia a Renan Lodi: può arrivare da svincolato

Una situazione delicata che ha spinto Renan Lodi ad optare per la rescissione del contratto, andando ora a caccia di una nuova opportunità.

Su Instagram al momento dell’addio il brasiliano ex Atletico aveva ammesso: “All’inizio del 2024, sono entrato nel più grande club dell’Asia con un contratto di tre anni e mezzo. Sono sempre stato molto orgoglioso di giocare nell’Al-Hilal. Ho lottato per gli obiettivi del club, mi sono dedicato completamente e ho difeso la forza del calcio saudita. In poco tempo, ho vinto quattro trofei, ma ho sempre voluto di più. Ho lavorato duramente per aiutare Al-Hilal a raggiungere la vetta, dove merita di essere”.

Ha quindi continuato: “Ho iniziato la stagione 2025/26 motivato a portare più trofei al club, senza preoccuparmi di dover competere con altri giocatori. Ma dopo la pre-stagione in Germania, sono rimasto sorpreso di sapere che non potevo giocare nella Saudita League. Avrei solo la possibilità di giocare in pochissime partite, nella Champions League asiatica”.

Una situazione sconveniente che lo ha fatto quindi riflettere sul suo futuro arrivando alla rescissione dell’accordo. Ora a parametro zero e a 27 anni ha tutta la voglia di rimettersi in gioco con il Milan, che secondo quanto riportato da ‘ilsussidiario.net’, potrebbe farci un pensierino per rimpolpare la fascia sinistra dove alle spalle di Estupinan c’è solo il giovane Bartesaghi. I rossoneri potrebbero quindi fare l’affare a zero per un calciatore duttile ed in grado anche di agire da braccetto nella difesa a tre.