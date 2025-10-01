Incredibile Yildiz a poche ore dal match col Villarreal: è ufficiale

La Juventus fa visita al Villarreal per la seconda giornata di Champions League. Dopo il rocambolesco pareggio contro il Borussia Dortmund i bianconeri hanno voglia di iniziare a macinare vittorie per alimentare le speranze di un piazzamento utile.

Tudor ieri ha presentato la sfida in conferenza stampa parlando anche del momento della squadra che non vince dal pirotecnico 4-3 contro l’Inter: “La squadra sta molto bene, ha fatto una grande prestazione tre giorni fa contro l’Atalanta, seria e di livello. Dimensione Juve? Faccio fatica e non è il momento, però possiamo dire la nostra in Champions. Possiamo essere un osso duro per tutti, io sono contento della squadra che ho. Una risposta un po’ politica ma ci sta (ride, ndr)”.

Fermo restando che il Villarreal è una squadra di livello, come riconosciuto dallo stesso Tudor, la Juventus ha tutta l’intenzione di fare bottino pieno per arrivare nelle migliori condizioni psicologiche anche alla prossima di campionato che si giocherà domenica sera contro il Milan.

Un doppio impegno di cartello nel quale servirà l’apporto di tutti, ma soprattutto delle stelle della rosa. Su tutti ci si attende molto da Kenan Yildiz, chiamato a tornare a far subito brillare il suo sconfinato talento. “Yildiz gioca, non c’è nessuna stanchezza”, ha evidenziato Tudor che quindi punta forte su di lui.

Juventus, Giuseppe Rossi sicuro: “Yildiz sarà Pallone d’oro”

Proprio Yildiz resta spesso al centro delle voci e del chiacchiericcio generale, soprattutto per le enormi prospettive di un talento che sembra destinato a grandi cose.

A tal proposito ha preso la parola l’ex attaccante Giuseppe Rossi, che a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato della sfida della Juve contro il Villarreal vedendo proprio nel turco la chiave del successo: “Cosa servirà? Un super Yildiz. Il turco è un fenomeno e in futuro sarà da Pallone d’oro: ha 20 anni, ma gioca come un trentenne con cento presenze in Champions. Ho un debole per la sua capacità di tentare la bella giocata per il bene della squadra, non solo per gli applausi”.

Rossi ha quindi proseguito esaltando le capacità del turco e avanzando anche un paragone illustre: “La Juventus è Yildiz più altri dieci, come impatto è un po’ il Lamine Yamal dei bianconeri. Se la Juventus vuole tornare al top dovrà aggiungere altri giocatori del livello del turco o comunque avere la pazienza di aspettare il salto di qualità degli altri giovani. È una Juve in costruzione, Tudor sta svolgendo un ottimo lavoro”.