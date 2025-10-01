Djokovic, annuncio di pochi istanti fa: mondo del tennis in lacrime

Una serie di record clamorosi, 24 titoli del Grande Slam e numeri incredibili ma anche un lato umano non indifferente. Questo è Novak Djokovic, un campione dentro e fuori dal campo da gioco. Il tennista serbo è sempre stato attento ad alcune dinamiche, basti pensare alla beneficenza ed a tanto altro ma parliamo di un tennista che ha scritto la storia di questo sport.

Novak Djokovic scenderà nuovamente in campo in questi giorni, tornerà per il torneo Atp di Shanghai ma c’è curiosità per capire se e quando darà informazioni riguardo al futuro e dirà ad esempio se prenderà o meno parte alle Atp Finals di Torino, evento di fine anno che – rumors delle ultime settimane – difficilmente vedranno presente il plurititolato campione balcanico. Djokovic è sempre molto attento a ciò che succede nel circuito ed anche per questo è entrato nel PTPA.

Novak Djokovic ha avuto un gran legame negli anni con l’ex tennista e poi suo coach Boris Becker che negli anni ha vissuto varie vicissitudini. Parliamo di una leggenda dello sport e del tennis, ma anche un uomo con una storia personale difficile e che lo ha visto alle prese anche con la prigione. L’uomo è stato incarcerato in Germania per bancarotta fraudolenta ed ha fatto cosi 231 giorni di carcere.

Boris Djokovic e la rivelazione di Becker: nessuno se lo aspettava

Nelle ultime ore ha fatto il giro del web l’intervista di Boris Becker a Sky Sport dove racconta di tanti temi, parla della sua carriera ed anche della sua storia in carcere. L’uomo ha presentato la sua biografia ed ha sottolineato: “In carcere mi identificavano con un numero e non con un nome, li hai un cartellino. Nel carcere perdi tutti i tuoi diritti e non puoi scegliere nulla, capita proprio che perdi la tua vita”.

Insomma una carriera ricca di soddisfazioni e dopo invece purtroppo sono arrivate delle difficoltà, e il dramma del carcere. Nel corso del racconto Becker ha però parlato anche di Novak Djokovic, persona che è stato molto importante nella sua vita. Becker ha svelato cosi riguardo il suo futuro:

“Non potrò mai ringraziarlo abbastanza” e Becker ha sottolineato di come Nole abbia fatto gesti per ricordare il loro rapporto, a Wimbledon 2022 disse pubblicamente che gli voleva bene e poi, oltre a ciò. Becker ha poi sottolineato che Djokovic ha invitato la sua famiglia sugli spalti di Wimbledon per mostrargli appunto la sua vicinanza.