Assegno Unico, novità per i pagamenti di ottobre: cosa succede

L’Assegno Unico e Universale (AUU) è il sostegno economico riconosciuto alle famiglie. Viene attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni. L’AUU è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità (in questo caso senza alcun limite di età).

Il sussidio è detto «unico» perché mira a semplificare e potenziare gli incentivi pubblici a favore della genitorialità e della natalità. È «universale» perché spetta a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate nel nostro Paese. L’importo dell’AUU è legato al valore dell’ISEE – che serve per fare domanda, anche se non è obbligatorio: senza presentazione dell’ISEE si otterrà l’importo minimo e si potrà comunque presentare in un secondo momento.

L’Assegno Unico viene corrisposto per 12 mensilità. Per riceverlo non serve ripresentare la richiesta ogni anno. La prestazione si rinnova in modo automatico. Occorre però aggiornare ogni anno l’ISEE per continuare a ricevere l’importo corrispondente alla propria fascia di reddito. Ecco quando arriva ad ottobre il pagamento dell’Assegno Unico e Universale.

Assegno Unico e Universale, le date dei pagamenti di ottobre

L’Assegno Unico e Universale verrà pagato dal 20 al 21 ottobre 2025, come da calendario INPS. Attenzione però: queste date valgono per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni nel reddito. In caso contrario i pagamenti AUU verranno effettuati entro la fine di questo mese. Per gli altri la prestazione sarà erogata in due giornate.

I pagamenti dell’Assegno Unico e Universale per i figli saranno dunque erogati in due giornate ai nuclei che non hanno visto variare le condizioni familiari ovvero lunedì 20 ottobre 2025 e martedì 21 ottobre 2025. Chi invece presenta domanda proprio a ottobre 2025 e ha subito una variazione nella condizione familiare riceverà il primo pagamento o l’importo aggiornato nell’ultima settimana di ottobre.

Per quanto riguarda chi è in attesa del primo pagamento dell’Assegno, l’accredito dall’INPS avrà luogo entro la fine del mese successivo alla presentazione della domanda. Questo significa che chi fa domanda a ottobre 2025 riceverà il pagamento AUU a novembre 2025. Nel 2025 l’Assegno Unico è aumentato dello 0,8%, passando a 58,60 euro per figlio.

Gli importi AUU aumentano progressivamente col decrescere dell’ISEE. Si va dunque dall’importo minimo di 58,60 euro (riconosciuto anche a chi non ha aggiornato l’ISEE e a chi supera la soglia massima ISEE, pari a 45.595,02 euro) all’importo massimo di 201 euro che spetta alle famiglie con un ISEE fino a 17.227,33 euro.