Un Posto al Sole, due volti storici abbandonano la soap: cos’è successo

Cambiare tutto affinché tutto rimanga com’è non è solo la quintessenza della filosofia trasformista (espressa magnificamente nelle celebre frase pronunciata da Tancredi, nipote del principe Fabrizio Salina, nel celebre romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa) ma anche la logica che ispira soap e serie televisive.

Sta di fatto che spesso e volentieri nelle soap opera – soprattutto quelle che durano da tre decenni come Un Posto al Sole – le uscite sono all’ordine del giorno quasi come le entrate di nuovi personaggi nel cast. Una sorta di “turnazione” che serve a fidelizzare il pubblico che ha bisogno di vedere continuità attraverso i volti noti della serie ma anche di non annoiarsi (ed ecco a cosa servono le novità e i colpi di scena).

Alcuni addii però sono più dolorosi di altri. Ci sono personaggi diventati a tal punto familiari da lasciare un vuoto profondo nel cuore del pubblico. Nelle prossime puntate gli appassionati della storica soap di Rai 3 dovranno fare i conti con l’abbandono da parte di due due volti storici più amati di Un Posto al Sole.

Due volti storici di Upas lasciano la soap

Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate Michele Saviani e Silvia Graziani (Alberto Rossi e Luisa Amatucci) abbandoneranno la soap per un certo periodo di tempo (ancora non definito). La scelta della produzione, a quanto pare, è legata puramente a motivazioni di trama per dare spazio a altre dinamiche a Palazzo Palladini.

Ad ogni modo dovrebbe trattarsi di un addio solamente temporaneo per due personaggi come Michele e Silvia. La coppia non sarà presente nei prossimi appuntamenti con la soap partenopea. La ragione è semplice. Silvia infatti è riuscita a convincere Michele, sempre più stanco e appesantito dalle ultime vicende, a prendersi una pausa dal lavoro.

Di più: Silvia ha convinto il giornalista a seguirla in un viaggio dall’altro capo del mondo, addirittura in Nuova Zelanda. Un escamotage per scuotere il marito e sgravarlo da una routine che si è fatta sempre più oppressiva e logorante per lui. La coppia nel frattempo ha lasciato le chiavi di casa a Guido, che ha accettato di prendersi cura dell’appartamento di Silvia e Michele durante la loro assenza.

L’uscita di scena di Michele e Silvia però, secondo quanto riferito da Fanpage.it, dovrebbe essere solamente temporanea. Alcune fonti vicine alla produzione di Upas fanno riferimento a una sorta di “turnover” già programmato per dare più spazio alle dinamiche di altri personaggi e permettere ai due attori di recuperare energie in vista del ritorno nel cast.