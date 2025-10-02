Tudor-Juve, idillio già finito: il nome del nuovo allenatore

Il quarto pareggio consecutivo tra campionato e Champions ha rimesso in discussione la figura del croato: il prestigioso erede già scalpita

Per qualcuno si tratta di vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Le buone notizie derivanti dal quarto pareggio consecutivo della formazione bianconera tra Serie A e Champions League fanno riferimento soprattutto all’imbattibilità stagionale (ancora salva) e alla grande capacità di reazione messa in campo col Dortmund, con l’Atalanta e (al netto dell’evitabile gol subìto nel recupero contro il Villarreal) anche contro la formazione spagnola ieri sera.

L’insoddisfazione nasce e si alimenta invece dai due passi falsi in campionato contro il Verona e la stessa compagine orobica, per non parlare della difesa colabrodo in Europa (già 6 gol incassati in due partite). Snocciolando poi nello specifico le presunte e ipotetiche responsabilità del tecnico Tudor, il discorso si amplia. In modo davvero pericoloso per l’ex allenatore di Marsiglia e Lazio.

I continui cambiamenti degli interpreti d’attacco – un ‘vizio’ evidentemente ereditato da Thiago Motta – si sono presto tradotti in critiche feroci per le reiterate opportunità fornite (e non sfruttate dal giocatore) a Teun Koopmeiners, pessimo anche nella trasferta spagnola e sostituito all’intervallo da un Francisco Conceiçao a cui sono bastati meno di 15 minuti per cambiare il volto della gara.

La stessa gestione di Dusan Vlahovic, anche ieri in panchina, nonché il tenere in naftalina per tutti i 90′ sia Openda che Zhegrova non ha affatto convinto il popolo bianconero. Che sommessamente, ma non troppo, inizia ad interrogarsi sulla bontà del lavoro svolto dal tecnico slavo. E sull’opportunità di continuare con lui per tutta la stagione.

Tudor già in bilico: qualcuno invoca il disoccupato di lusso

Confermato non solo per il Mondiale per Club, non solo per l’annata 2025/26, ma forte di un accordo fino a giugno 2027 con la ‘Vecchia Signora‘, Igor Tudor sembra già essersi mangiato buona parte del credito di cui godeva grazie al raggiungimento dell’obiettivo Champions nelle 9 gare sulla panchina bianconera dello scorso anno.

Giova ricordare che nello scorso maggio in molti, a Torino e non solo, erano convinti che lo slavo, dietro pagamento di una buonuscita già concordata di 500mila euro, si sarebbe fatto da parte per lasciare strada ad Antonio Conte. Che pareva deciso ad interrompere il suo rapporto col Napoli dopo aver conquistato un inaspettato Scudetto.

Il dietrofront del salentino ha di fatto obbligato la Juve a puntare sul croato, ma la sensazione è che la piazza si aspettasse un nome più prestigioso per iniziare la sperata era di successi.

Questo personaggio, complice il suo status di disoccupato di lusso nonché dell’affermata volontà di rimettersi in gioco il prima possibile in un club importante, potrebbe essere Luciano Spalletti. Invocato da non pochi utenti anche sui social.

L’allenatore toscano, scottato dalla controversa esperienza alla guida dell’Italia, accetterebbe di buon grado di subentrare, anche in corsa, alla guida di un club affamato di vittorie e la cui rosa, pensandoci bene, sembra calzare a pennello per la sua idea di calcio.