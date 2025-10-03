È arrivato il momento di dare una rinfrescata alla ringhiera del balcone: così tornerà come nuova

Nonostante la bella stagione è ormai un capitolo definitivamente archiviato, la voglia di prendersi cura degli spazi esterni della casa di certo non manca. Il balcone, ad esempio, vissuto a pieno nei mesi più caldi, merita attenzioni per restare sempre un angolo piacevole e curato. Tra gli elementi che più risentono degli agenti atmosferici c’è sicuramente la ringhiera, esposta quotidianamente a pioggia, sole, vento e sbalzi di temperatura. Col tempo, la vernice può scolorirsi, screpolarsi o arrugginirsi, dando alla struttura un aspetto trascurato.

Una ringhiera trascurata, all’inizio potrà sembrare una cosa da niente, ma con il passare del tempo diventerà così rovinata, da richiedere immediatamente un intervento mirato. Per restituirle il giusto decoro, e prolungarne la durata, è utile dedicare qualche ora a una semplice, ma efficace operazione di manutenzione. Con pochi materiali e il giusto metodo, la ringhiera può tornare come nuova.

In poche mosse anche la ringhiere più mal messa tornerà ad essere come nuova

Il primo passo è ovviamente una pulizia profonda. Quindi, si dovrà eliminare tutto lo sporco accumulato, la polvere e anche eventuali tracce di ruggine. Per farlo basterà anche del semplice sgrassatore che tutti abbiamo in casa, una spazzola o un vecchio spazzolino e dell’acqua calda. In casa di ruggine più ostinata, si potrà usare la classica spazzola in metallo facilmente reperibili in qualsiasi negozio di ferramenta.

Una volta completata la pulizia, è importante asciugare perfettamente la ringhiera. Infatti, l’umidità residua potrebbe compromettere la tenuta della vernice e portare anche alla formazione di nuova ruggine. A questo punto si passa alla fase più delicata, ma solo se necessaria, ossia la stuccatura e l’applicazione del fondo antiruggine, un prodotto fondamentale per proteggere il metallo e garantire una maggiore durata della finitura. Va applicato con un pennello piatto, in modo uniforme, seguendo la direzione della struttura.

Una volta eseguito questo passaggio, si dovranno aspettare almeno 24 ore per assicurarsi che il prodotto applicato sia asciutto del tutto. Dopodiché si potrà procedere con il passaggio più divertente, ossia la verniciatura. È consigliabile scegliere una vernice specifica per esterni, resistente ai raggi UV e alle intemperie. Le tonalità classiche come il nero opaco o il grigio antracite restano intramontabili, ma nulla vieta di optare per colori più vivaci per dare un tocco di personalità al balcone. E quando tutto sarà completo, ecco che la ringhiera sarà tornata come nuova.