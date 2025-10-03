Lutto in Italia, addio a uno degli sportivi più amati in assoluto

Il mondo dello sport azzurro ha appena perso un’altra figura importante. Ennesimo addio prematuro alla vita con la scomparsa di un ex atleta ad appena 52 anni.

Un lutto struggente al culmine di una battaglia con una brutta malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Il movimento del ciclismo italiano piange la prematura scomparsa di Stefano Casagranda che è stato ciclista professionista tra il 1996 e il 2004, gareggiando nel corso della carriera per la MG Boys, la Riso Scotti, la Amica Chips, la Alessio e la Saeco.

Durante la sua vita sportiva il classe 1973 di Borgo Valsugana ha ottenuto successi prestigiosi come quelli nelle tappe al Giro del Trentino del 1998, una della Vuelta Castilla y Leon nel 2000, quelle alla Parigi-Nizza del 1996 ed altro ancora. Si tratta di un campione che ha lasciato un grande ricordo ovunque sia stato e che proprio nei giorni scorsi aveva ricevuto intorno a se anche il calore degli amici che ora saranno distrutti per la triste notizia.

Una tragedia che priva la famiglia di un uomo a soli 52 anni che avrebbe avuto ancora moltissimo da dare.

Lutto nel mondo del ciclismo: addio a Stefano Casagranda

Ad unirsi al dolore anche il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che ha sottolineato in un messaggio: “Dopo quattro anni di lotta contro la malattia, ci lascia a 52 anni l’ex ciclista professionista di Borgo Valsugana, Stefano Casagranda. In carriera ha regalato emozioni indimenticabili con le sue vittorie, dal Giro del Trentino sulle strade di casa alla Parigi-Nizza, alla Vuelta Castilla y Leon, al Giro di Danimarca e al Regio Tour. Presidente del Veloce Club Borgo e uomo generoso: Stefano lascia un segno profondo in chiunque lo abbia conosciuto”.

Fugatti ha quindi reso omaggio alla terribile scomparsa di Casagranda, sottolineando come l’ex ciclista lasci un vuoto importante nella memoria di tutti.

Lo stesso presidente ha poi anche aggiunto: “La Coppa d’Oro, il mondo del ciclismo e tutta la sua comunità non saranno più gli stessi senza di lui – ha ribadito -. Aveva parlato apertamente della sua lotta contro la malattia anche in un video girato con Lello Ferrara. Grazie Stefano, per la passione, la dignità e l’esempio che ci hai lasciato”.

Ringraziamenti e cordoglio che sono quindi arrivati anche da Il Veloce Club Borgo ASD che sui social ha ribadito: “Grazie di tutto Champion, è stato un onore averti come Presidente”.