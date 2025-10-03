Leclerc, è ufficiale: la Ferrari si arrende definitivamente

Il pilota monegasco, ancora a secco di vittorie in un 2025 davvero deludente, ha ammesso le difficoltà: la Ferrari è alle strette

Tre quarti posti e un secondo posto a casa sua, in quel di Monte Carlo: questo il bottino stagionale, aggiornato dopo l’ultima corsa a Baku, in Azerbaijan, per Charles Leclerc, il pilota Ferrari ancora a caccia della prima affermazione in un 2025 partito con ben altri presupposti (basti pensare all’arrivo, nel box della Rossa, di una leggenda come Lewis Hamilton) e che invece sta scorrendo via a suon di delusioni.

Per avere un’idea del disastro sportivo che si sta consumando nell’anno in corso, basti pensare che il 7 volte campione del mondo (disperato per la recentissima morte del suo cane Roscoe) non è mai neppure salito sul podio a bordo della vettura di Maranello. Ma c’è dell’altro. La Ferrari è anche ovviamente lontanissima dalla vetta del mondiale costruttori, dove anzi occupa ancora il terzo posto sebbene a soli 4 punti di distanza dalla Mercedes ma con un vantaggio esiguo (14 punti) nei confronti della Red Bull.

Deve comunque far riflettere – e anche a Fiorano sono partiti diversi discorsi sull’argomento – che tale Max Vertsappen, pur guidando una vettura appartenente ad una scuderia ancora dietro la Ferrari nei costruttori – sia in piena corsa per il titolo mondiale piloti. A maggior ragione dopo l’ultima doppietta messa a segno a Monza e Baku, piste in cui il fuoriclasse olandese ha fatto la voce grossa mettendo paura alla coppia di testa Piastri-Norris. Che ora trema in vista del rush finale di un campionato fattosi appassionante per i tre piloti coinvolti nelle prime posizioni.

Leclerc, fine dell’ottimismo: parole che sanno di resa

Chi invece non appassiona – e quando lo fa è solo perché sta suscitando sensazioni negative ed amarezze da inizio anno – è la coppia Leclerc-Hamilton, incapace (anche per clamorosi e reiterati errori del muretto durante le gare) di regalare e di regalarsi degli exploit. Tanto nelle Sprint Race quanto nelle gare della domenica.

Emblematiche, al riguardo, le parole del pilota monegasco, che ha parlato alla vigilia del GP di Singapore. Una corsa che in passato il suo compagno di scuderia ha vinto ben 4 volte ma che mai come quest’anno sembra lontana dal poter rappresentare una rinascita per la vettura italiana.

“Non possiamo aspettarci miracoli. Possiamo recuperare punti sulla Mercedes, ma non battere le McLaren. Non credo che in questo 2025 riusciremo a vincere una gara, a meno che a Las Vegas... Mai dire mai“, le dichiarazioni di un Leclerc davvero frustrato. Come tutto il popolo ferrarista.