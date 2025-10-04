Clamoroso Leao, la scelta scuote la vigilia di Juve-Milan

L'attaccante portoghese Rafa Leao è uno degli uomini più discussi alla vigilia del big match dello Stadium tra Juve e Milan

Sarà un turno quello di questo weekend molto interessante e una delle sfide più attese è sicuramente il big match di domenica sera tra Juve e Milan, due squadre con grandi ambizioni ma che sicuramente vivono momenti piuttosto differenti. Da un lato i rossoneri sono in testa alla classifica, raggianti dopo la prima vittoria nel big match contro il Napoli campione d’Italia in carica, la Juve invece vede già Tudor sotto accusa dopo quattro pareggi consecutivi.

La Juve ha cominciato benissimo, c’erano alte aspettative, soprattutto dopo la vittoria sull’Inter ma ora i bianconeri sono in difficoltà e la formazione è reduce da uno striminzito 2 a 2 contro il Villarreal, una sfida che ha regalato emozioni ma che ha evidenziato problemi per quel che riguarda il reparto difensivo. Addirittura c’è chi chiede l’esonero di Tudor, forse esagerando in questa prima fase della stagione.

La sfida tra Juve e Milan può dire molto, anche perchè dopo ci sarà la sosta ed una sconfitta porterebbe grosse critiche da ambo le parti. Ma intanto emergono grosse novità sulle formazioni e in particolare in casa Milan ci sono grandi sorprese, anche che coinvolgono il talento portoghese Rafa Leao. Il talento portoghese è tornato contro il Napoli dopo circa 45 giorni di assenza ed ora c’è curiosità riguardo le scelte di Allegri.

Juve Milan, dall’emergenza difesa alla scelta su Rafa Leao

Nel post gara di Milan Napoli Allegri ha sottolineato di aver dato forse un minutaggio troppo alto al talento portoghese Rafa Leao, subentrato quasi a 30 minuti dal match. Il giocatore è apparso in ritardo ed anche per questo – secondo le ultime riguardo le probabili formazioni – Leao partirà dalla panchina nel big match di Torino. Il giocatore non è ancora pronto fisicamente e cosi il tecnico livornese lo lascerà riposare per averlo al meglio dopo la sosta.

Di fatto il tecnico punterà ancora su Pulisic e Gimenez in attacco a meno di clamorose sorprese dell’ultim’ora. L’americano è l’uomo chiave di questo avvio di stagione mentre al momento il messicano parte avanti rispetto a Nkunku che, fresco della convocazione in Nazionale, stavolta scalpita. Ansia invece per quel che succede in difesa.

Allegri dovrà fare a meno dello squalificato Estupinan e lancerà il giovane Bartesaghi. In dubbio fino all’ultimo invece Fikayo Tomori ma eventualmente è pronto De Winter, acquisto dell’ultima sessione estiva ed in rampa di lancio in chiave titolarità.