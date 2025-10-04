Pagano subito la clausola di Bremer: dove giocherà l’anno prossimo

Il discorso, l’interesse, il pressing, erano stati temporaneamente sospesi solo perché legittimamente si voleva attendere per capire come potesse tornato in campo dopo il grave infortunio. Del resto, oltre 320 giorni di assenza dai campi in gare ufficiali si sarebbero potuti far sentire in termini di sicurezza, di decisioni, di atletismo e quant’altro.

Sono bastati però i primi 90′, quelli giocati all’esordio in campionato contro il Parma, per capire che Gleison Bremer fosse tornato. Forte come prima, ma con una consapevolezza e una responsabilità ancor maggiori. Come dichiarato dallo stesso brasiliano nel corso di un interessante intervista estiva.

Forte di un dato statistico davvero lusinghiero (nella scorsa stagione, prima del maledetto infortunio di Lipsia, il sudamericano aveva giocato 6 gare ufficiali con relativi clean sheet della squadra bianconera), l’ex Torino ha ricominciato da dove aveva dolorosamente lasciato l’anno prima. Con l’aggiunta di una leadership e di un carisma riconosciuti da compagni e staff.

La gestione oculata di Igor Tudor (che gli ha risparmiato ad esempio la trasferta di Verona per non caricare il calciatore di troppi impegni in questo fitto avvio di stagione) non ha impedito che il difensore accusasse un fastidio nella successiva gara di campionato contro l’Atalanta.

L’uscita dal campo al 76′ – curiosamente il suo posto è stato preso da un altro ex degente di lungo corso come Juan Cabal, poi andato addirittura a segno contro la Dea – ha fatto scattare l’allarme intorno alle sue condizioni. La successiva assenza per la trasferta europea in casa Villarreal è stata poi archiviata in un misto tra precauzione e maggior tempo concesso per un recupero che non può ammettere dubbi. Il campione gioca insomma solo se a condizione di non sentire dolore, senza forzare i tempi.

Tutti pazzi per Bremer: le inglesi fanno sul serio

Ad ogni modo, dopo lo stop infrasettimanale e nonostante l’assenza dagli allenamenti in gruppo anche post Champions, il giocatore potrebbe rientrare dal primo minuto per l’importante gara di campionato contro il lanciatissimo Milan dell’ex Allegri.

Gli occhi di tifosi ed addetti ai lavori sono tutti puntati su di lui, il faro della difesa bianconera. Ed anche, ovviamente, gustoso obiettivo di mercato di tanti top club europei. Qualche esempio? Il Real Madrid non ha mai smesso di pensare al brasiliano, già corteggiato dai tempi di Carlo Ancelotti, ma allo stato attuale le insidie provengono da più lontano.

Come riportato dal portale iberico ‘Defensa Central’ però, le big inglesi sarebbero già tornate minacciosamente alla carica per Bremer. Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United sono intenzionate a darsi battaglia per il calciatore. Nel cui contratto con la Juve fino al 30 giugno 2028 vanta una clausola d’uscita compresa tra i 60 e i 70 milioni.

Nemmeno a dirlo, già a gennaio, le inglesi sono pronte a pagare alla Juve quanto dovuto per strappare il campione al club bianconero. Sarà un gennaio caldissimo, a dispetto del clima, per la dirigenza bianconera. Bremer è diventato l’oggetto del desiderio dei potenti club d’Oltremanica.