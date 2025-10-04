Stop di 6-7 mesi, si opera al crociato: cambia il mercato Juve

La Juventus tornerà in campo domani sera per la sfida contro il Milan in una serata da non fallire per interrompere la striscia aperta di pareggi consecutivi che ha rallentato il percorso dei ragazzi di Tudor.

La gara contro l’ex Allegri rappresenta un passaggio fondamentale prima della sosta per tastare le reali ambizioni di Yildiz e compagni. Intanto questo primo scorcio stagionale ha anche rimescolato alcune carte a causa di infortuni importanti che potrebbero condizionare anche le prossime sessioni di calciomercato.

Lo sa bene la Fiorentina, che è partita malissimo in questa annata, ed ha anche dovuto recentemente registrare il pesante infortunio di un neo acquisto che rimarrà lungamente ai box. Tariq Lamptey è finito subito ko dopo appena 25 minuti totali collezionati in due presenze con la maglia viola.

Nei giorni scorsi è arrivata anche l’operazione dopo il comunicato ufficiale del club che recita: “Tariq Lamptey è stato sottoposto ad una serie di accertamenti clinici e strumentali sia statici che dinamici al fine di effettuare la diagnosi a seguito dell’infortunio occorso durante la partita Fiorentina-Como di domenica 21 settembre. Visto il quadro clinico complesso è stata effettuata un’artroscopia diagnostica dal Prof. Mariani”.

Calciomercato Juventus, l’infortunio di Lamptey cambia tutto: asse con la viola per McKennie

La stessa nota viola sottolinea: “L’intervento ha evidenziato una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La tipologia di lesione ha reso, comunque, necessario l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, che è perfettamente riuscito. Il calciatore nelle prossime ore farà rientro a Firenze per iniziare il percorso riabilitativo stabilito”.

Si tratta quindi di un infortunio molto pesante per il calciatore che rimarrà ai box per un periodo di 6/7 mesi, senza dimenticare che la Fiorentina va a perdere una valida alternativa che avrebbe potuto ampliare il ventaglio di scelte di Pioli.

La lunga assenza del classe 2000 spingerà quindi la Fiorentina a tornare probabilmente sul mercato, e potrebbe mettere gli occhi proprio in casa Juventus costruendo un nuovo asse. I gigliati potrebbero correre ai ripari a gennaio effettuando un tentativo per Weston McKennie, che ha il contratto in scadenza a giugno 2026. La Juve potrebbe cederlo a inizio anno per evitare di perderlo a zero in estate andando a monetizzare dove possibile.

Lo statunitense è un autentico jolly che può giocare sia a centrocampo che in fascia, risultando doppiamente utile a Pioli.