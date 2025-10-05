Bucato bianco ed igienizzato con queste ‘pasticche’ fatte in casa: i risultati stupiranno tutti

Mantenere il bucato bianco, brillante e davvero igienizzato è una sfida che coinvolge chiunque si occupi delle faccende domestiche. Col passare del tempo, i capi tendono a ingrigirsi, a perdere luminosità o ad assorbire odori sgradevoli e non sempre i detersivi tradizionali riescono a restituire quel candore originale che si vorrebbe. In più, le sostanze chimiche presenti nei più comuni prodotti, invogliano sempre di più a fare delle scelte più green e sostenibile.

Proprio per questo, è bene sapere che, per ridare vita ai capi bianchi senza ricorrere a candeggina o additivi aggressivi, esiste un rimedio fai da te davvero geniale e che non richiede la presenza di sostanze altamente chimiche. Non si tratta di un’alternativa “di ripiego”, ma di una vera e propria formula naturale che combina azione detergente, sbiancante e disinfettante, con risultati visibili già dai primi lavaggi.

Il metodo perfetto per ottenere capi bianchi: bastano queste ‘pasticche’ fatte in casa

Anche se in commercio esistono numeroso prodotti per sbiancare il bucato e per ottenere un effetto igienizzate, si tratta pur sempre di composti chimici e per tale motivo non andrebbero poi usato con leggerezza. Ecco che quindi, è bene provare un’alternativa molto più green e che permetterà di avere lo stesso risultato. Ci vorrà davvero pochissimo e i capi torneranno ad essere come nuovi.

Per ottenere il bianco che si è perso con il tempo e anche capi igienizzati, basterà semplicemente del bicarbonato, del percarbonato, dell’acqua ossigenata e dell’acido citrico. Tutti composti naturali facilmente reperibili e molto efficaci, nello specifico, ecco le quantità:

100 g di bicarbonato

100 g di percarbonato

1 cucchiaio di acido citrico

Acqua ossigenata 10 volumi

Una volta procurato tutto il necessario, mescolare il bicarbonato con il percarbonato e un cucchiaio di acido citrico in polvere. Aggiungere, poco a poco, alcune gocce di acqua ossigenata fino a ottenere un composto umido e compatto. A questo punto, formare delle palline con le mani o utilizzare uno stampo per ghiaccio. Lasciare asciugare completamente le pasticche all’aria per 24 ore, poi conservarle in un barattolo di vetro ben chiuso.

Per poterle usare, non si dovrà fare altro che mettere una pasticca ad ogni lavaggio e in questo modo, i capi non solo saranno perfettamente igienizzati, ma ritorneranno anche ad essere bianchissime e senza nemmeno un cattivo odore. Un trucco geniale, che non farà affatto rimpiangere i classici detersivi.