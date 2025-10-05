Lo consigliano i tecnici della lavatrice, ecco il vero metodo per averla sempre pulita ed igienizzata

Per rendere la lavatrice pulitissima e senza alcun tipo di cattivo odore e traccia di sporco, sono questi i 3 passaggi da seguire: sembrerà come appena comprata.

L’usura, il calcare e detersivi non idonei, sono i maggiori responsabili dei più comuni danni provocati alla lavatrice. Inoltre, se non si esegue un corretto ciclo di pulizia periodico, anche dei semplici accumuli di detersivo, a lungo andare possono diventare davvero pericolosi. Tutti questi fattori, aggiunti ai frequenti lavaggi e a temperature troppo basse, provocano quella fastidiosa puzza che si sente anche sul bucato appena pulito.

Inoltre, nel momento in cui la lavatrice sarà piena di sporco, anche anche le macchie più facili da eliminare, saranno ancora lì alla fine di ogni lavaggio. Ecco perché, per permettere alla lavatrice di eseguire alla perfezione il suo lavoro, sarà necessario seguire questi semplici una pulizia profonda e accurata. Questa volta però non andremo a fare i soliti passaggi, ma mostreremo un vero e proprio ciclo di pulizia che consigliano anche i tecnici.

Solo 3 passaggi per ottenere una lavatrice igienizzata e priva di cattivi odori

Il nemico numero uno della nostra lavatrice, è senza dubbio il calcare. Ma non è di certo soltanto lui il colpevole di molti disastri che accadono. Infatti, l’uso frequente e prolungato del detersivo liquido, e l’utilizzo perenne di temperature troppo basse, a lungo andare potrebbe rovinare la nostra grande e indispensabile amica. Proprio per questo il primo consiglio che viene dato è quello di passare dal detersivo liquido a quello in polvere. Tuttavia, prima di fare questo cambio, sarà necessario eseguire un ciclo completo e profondo di pulizia per eliminare tutti i residui accumulati.

Ma come fare e in cosa consiste questo ciclo profondo di pulizia? La risposta è molto semplice, si tratta di 3 passaggi da fare nella corretta sequenza e alla fine la lavatrice ritornerà ad essere perfettamente pulita, igienizzata e priva di cattivi odori. Vediamo nel dettaglio come procedere in 3 step:

Passaggio numero 1: inserire nel cestello 2 pasticche per la lavastoviglie, impostare il programma a 90°senza prelavaggio e avviare. Una volta terminato il tutto, aprire il l’oblò e aspettare almeno 30 minuti per procedere con lo step successivo; Passaggio numero 2: prendere 500 ml di candeggina, impostare il solito programma a 90° e quando la lavatrice inizierà a tirare l’acqua, versare nella vaschetta tutta la candeggina. Anche in questo caso, a fine ciclo si dovranno attenere una ventina di minuti per procedere ancora; Passaggio numero 3: infine, prendete 200 gr di acido citrico, versarli nel cestello della lavatrice e partire anche in questo caso con il lavaggio a 90°.

Una volta completati tutti e tre gli step, vi renderete subito conto di come la lavatrice sia pulita, igienizzata e senza cattivi odori.