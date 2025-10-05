Privacy a rischio con Instagram: ti basta fare così per stare davvero al sicuro

La privacy di milioni di persone è a rischio con il nuovo aggiornamento di Instagram, ma con questo trucco non ci saranno problemi: ecco cosa fare.

In un’epoca in cui ormai la tecnologia la fa da padrona, sono sempre di più le persone che ogni giorno decidono di approdare nel modo dei social, aprendo profili personali e condividendo costantemente una parte della loro vita tramite posto, social, reel e tutto ciò che è presente sulle diverse piattaforme. Tuttavia, negli ultimi giorni a fatto tanto discutere un nuovo aggiornamento rilasciato da Meta e che riguarda Instagram.

Questo nuovo aggiornamento, ha messo in discussione la privacy di tutti gli utenti, in quanto permette non solo di condividere le interazioni visibili come like, commenti e visualizzazioni, ma anche la mappa con la posizione, permettendo così agli utenti di geolocalizzare i propri contenuti. Un aspetto che da un lato potrà sembrare sicuramente ‘simpatico’, ma che in realtà può rappresentare un serio pericolo, soprattutto se utilizzato per secondi fini.

Ecco i passaggi da seguire per disattivare subito il nuovo aggiornamento di Instagram e proteggere la privacy

Nonostante, all’inizio questa novità sia sta presa di buon grado, con il passare delle ore sono emerse le preme criticità, mettendo alla luce come la privacy degli utenti venisse violata senza la loro volontà. Fortunatamente, a differenza di quello che si possa pensare, esiste un modo per evitare che questo accada e non riguarda sicuramente la disattivazione del proprio profilo.

La Mappa di Instagram è una funzione basata sui servizi di localizzazione degli smartphone, che permettono di calcolare la posizione del dispositivo. Una volta attivata, consente di mostrare agli amici selezionati dove vi trovate in tempo reale. Ma ciò che preoccupa, è che la mappa può includere anche contenuti con tag geografici, come storie o post pubblicati nelle ultime 24 ore. Viene quindi facile capire, che di base esiste un potenziale pericolo. Fortunatamente, non si tratta di una funzione ‘obbligatoria’ e si potrà quindi decidere di disattivarla o di lasciarla visibile solo per alcuni utenti.

Per poterla disattivare, si dovrà avviare l’app di Instagram e fare il login, entrando così nel proprio profilo. Cliccare sull’icona della casa (in basso a sinistra) e poi su quella dell’aeroplano (in alto a destra). Cliccare nuovamente sulla voce Mappa che avrà l’icona del planisfero in alto e fare tap sulla rotella con l’indicatore di posizione, sempre in alto a destra. A questo punto non resta che selezionare l’opzione Nessuno e poi Finché non la riattivi. Ed ecco che in questo modo la privacy non sarà più a rischio.