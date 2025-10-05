Truffa WhatsApp, rispondere a questo messaggio ti rovina: cosa rischi

WhatsApp ha cambiato profondamente il nostro modo di comunicare mettendoci in collegamento praticamente in tempo reale con tutti. Una grande opportunità, indubbiamente, di tenere i contatti con amici. colleghi e conoscenti. Ma c’è anche il rovescio della medaglia: quello di una prateria messa a disposizione di una massa di sconosciuti non sempre mossi da buone intenzioni.

Mai dimenticare, come avverte il giornalista di Le Monde Martin Untersinger, che il cyberspazio non è un parco giochi ma un vero e proprio campo di battaglia dove autentici criminali sono pronti a dare l’assalto a una sterminata platea di ignari navigatori della rete. Sono eloquenti i dati preoccupanti delle truffe online, sempre più sofisticate.

La guida “Attenti al lupo” della Federazione autonoma bancari italiani (Fabi), pubblicata a marzo, segnala la crescita costante delle truffe online, aumentate del 30% nei 12 mesi precedenti. Tra 2022 e 2024 il denaro rubato dai ladri digitali ha raggiunto i 559,4 milioni di euro. Insomma, faremo bene a stare attenti a messaggi come quello che sta circolando ultimamente su WhatsApp.

Truffa WhatsApp, il messaggio al quale non rispondere mai

Ultimamente è stata segnalata una nuova ondata di tentativi di truffa via WhatsApp. Il funzionamento della truffa è semplice ma efficace. Da un numero sconosciuto ci si vede recapitare un messaggio con prefisso internazionale +91, che rimanda all’India. Il messaggio contiene un saluto cortese al quale segue la richiesta di poter parlare «solo un attimo»..

Tutto sembra molto innocuo. Ma mai come in questo caso le apparenze ingannano. Sì, perché dietro questo messaggio all’apparenza molto soft si cela una macchina organizzativa ben rodata che segue uno schema collaudato. Dopo il messaggio iniziale il mittente propone all’utente un lavoro da casa, descritto nei termini di una collaborazione di marketing su YouTube o altre piattaforme online.

L’utente si vede chiedere richiedere piccole semplici azioni. Come ad esempio mettere un “like” a un video o iscriversi a un canale. La promessa è quella di ricevere immediatamente un compenso. E i primi pagamenti, di pochi euro, arrivano veramente. Ma sono soltanto l’esca per conquistare la fiducia della vittima. Il registro infatti cambia in fretta.

Successivamente l’interlocutore torna alla carica con richieste pressanti di maggiori investimenti di denaro, sempre con la promessa di guadagni superiori e sicuri. La trappola si perfeziona in questa fase. La vittima perde tutto quanto versato in precedenza, senza alcune possibilità di recuperare il denaro. Si tratta di uno schema già usato in diverse altre truffe online.

Questo genere di frodi si basa sull’opera di graduale fidelizzazione della vittima, che passo dopo passo viene indotta a fidarsi e portata a cadere nella truffa, che sia una frode sentimentale o una richiesta di denaro camuffata da emergenze personali (bisogno impellente di soldi per ripianare un debito e così via). Come evitare di cadere nella truffa del prefisso? Semplicemente evitando di interagire con sconosciuti, segnalando il messaggio su WhatsApp e bloccando il numero che ci ha contattato.