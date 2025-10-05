Ultim’ora, Koopmeiners in una Big di Serie A: affare in prestito

Dopo l’ennesimo pareggio di fila raccolto in settimana in Champions League la Juventus torna in campo in Serie A con la necessità di macinare una vittoria importante nello scontro diretto col Milan in programma stasera.

Al netto delle vicende legate al campo a far capolino è anche già il mercato che potrebbe sbrogliare la matassa intorno ad alcuni calciatori in difficoltà. Uno su tutti Teun Koopmeiners che non ha minimamente rispettato le attese dal suo arrivo dall’Atalanta dello scorso anno. Pagato circa 51,3 milioni di euro, il centrocampista olandese non ha mai trovato la sua reale dimensione a Torino prima con Motta ed ora anche con Tudor.

Eppure l’allenatore croato gli ha anche concesso minutaggio nelle ultime settimane, insistendo su di lui ma senza ottenere i giusti dividendi. Koopmeiners appare avulso dal gioco juventino e con pochissimi sussulti di quella classe che lo aveva contraddistinto negli anni all’Atalanta alla corte di Gasperini.

Proprio il legale con l’attuale allenatore della Roma potrebbe nuovamente rinsaldarsi qualora la prossima finestra di mercato ne offrisse la possibilità. In giallorosso l’ex atalantino sta ottenendo risultati ma potrebbe aver bisogno di un calciatore con quelle qualità in grado di galleggiare tra centrocampo ed attacco. La stessa Juventus non ha interesse a perderlo in saldo vista l’alta spesa e dovrà effettuare le giuste valutazioni.

Calciomercato Juventus, Koopmeiners può partire in prestito: affare in Serie A

Anche contro il Villareal Koopmeiners ha offerto una prestazione molto sottotono, confermando un trend negativo dal quale non riesce a venire fuori.

L’olandese ha finora collezionato 7 presenze tra campionato e coppa ma senza offrire sul piatto alcun tipo di sussulto positivo. Servirà qualcosa in più al netto di un mercato che potrebbe mischiare le carte.

A tal proposito come evidenziato da ‘Fantamaster’ la dirigenza della Juventus starebbe valutando soprattutto l’ipotesi di cedere il centrocampista con la formula del prestito, vista l’alta cifra sborsata solo un annetto fa per prelevarlo dall’Atalanta.

In questo modo l’operazione non avrebbe ripercussioni particolari e la società bianconera potrebbe quindi cedere per sei mesi il calciatore alla Roma, qualora i giallorossi siano disposti a pagare l’ingaggio dell’olandese da gennaio a giugno. Una manciata di mesi per provare a tornare se stesso per Koopmeiners, che alla corte del mentore Gasperini potrebbe ritrovare quella forza perduta, e che a Bergamo lo aveva portato ad essere tra i migliori della Serie A.