Desideri lavorare in smartworking? È qui che devi andare: ogni giorno sarà una vera favola

Li chiamano «nomadi digitali». E no, non si tratta del classico freelance con lo zaino in spalla, pronto a collegarsi con il suo pc portatile in ogni angolo del pianeta, tra una stazione ferroviaria e il tavolino di un bar. Oggi i nomadi digitali spesso sono professionisti qualificati, a volte con stipendi elevati, che scelgono di vivere in posti col miglior rapporto tra costo e qualità della vita.

Diversi Paesi oggi danno accoglienza ai lavoratori da remoto – i «nomadi digitali» appunto – concedendo loro visti speciali, una tassazione decisamente «light» e comunità internazionali molto attive. Così non è certo un’utopia lavorare con il laptop in un posto diverso da casa nostra, tra una connessione ultraveloce e un basso costo della vita.

Alcune destinazioni sono particolarmente favorevoli per chi ha fatto dello smartworking uno stile – per non dire una filosofia – di vita. Così ci sono Stati che offrono diversi incentivi – dal coworking al Digital Nomad Visa – a chi vuole operare da remoto in maniera comoda, legale e stimolante.

I posti ideali per lavorare in smartworking

Tra le migliori destinazioni per i nomadi digitali nel mondo spiccano, nella zona Ue, Lisbona e Porto che oltre al sole presente quasi tutto l’anno offrono una connessione veloce e una vivace comunità internazionale (il visto per i nomadi digitali richiede però un reddito elevato). Sempre rimanendo in Europa, la Croazia attira per l’esenzione fiscale sui redditi esteri.

La Spagna — tra Barcellona e le Canarie — riesce a tenere in equilibrio lavoro, cultura e relax mediterraneo. Invece Tallinn in Estonia rappresenta un hub digitale avanzato con un visto dedicato. Spostandosi a Praga, in Repubblica Ceca, possiamo beneficiare della combinazione tra un grande fascino storico e ottime opportunità per i freelance.

Per chi vuole guardare fuori dall’Unione Europea, la Georgia (soggiorno libero di un anno e tasse minime) può essere una meta da valutare. Con il nuovo visto per i lavoratori da remoto e i costi contenuti anche la Turchia va tenuta in considerazione mentre in Asia la Thailandia rimane un punto di riferimento grazie al basso costo della vita e alla nuova tassazione fissa.

In Corea del Sud c’è Seoul che malgrado il maggiore costo della vita si segnala per efficienza e per la qualità della connessione. Nell’emisfero sud troviamo Bali (Indonesia), un paradiso tropicale che offre la possibilità del coworking immersi nella natura, anche se con una connessione non sempre al top per quanto riguarda la stabilità.

Ottime chance per lo smartworking si trovano anche in America Latina. Questo a partire da Medellín (Colombia), diventata il cuore tecnologico del Sud America con il suo mix tra clima perfetto, internet veloce e basso costo della vita. Merita di essere segnalato anche il Messico, dove città come Città del Messico e Oaxaca uniscono costo medio-basso della vita, visti flessibili e una comunità di nomadi digitali in crescita. Posti ideali soprattutto per chi lavora con i fusi orari americani.