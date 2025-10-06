Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni: un terribile segreto sconvolge la GMM

La scorsa stagione è stata piuttosto turbolenta per la Galleria Milano Moda, squassata da una guerra intestina che ha contrapposto praticamente per tutti gli episodi i due fronti rispettivamente composti da Umberto e Odile (che in secondo momento il commendatore scoprirà essere sua figlia) e da Tancredi e Giulia Furlan. Animosità e ambizione hanno giocato un brutto scherzo.

Tancredi e Giulia, per ragioni diverse spinti dalla voglia di rivalsa nei confronti del Paradiso delle Signore, ne hanno combinate di cotte e di crude. In coppia hanno cercato in ogni modo di rovinare il negozio rivale, andando ben al di là del perimetro di una concorrenza aspra ma ancora leale. Basti pensare al clamoroso caso del plagio dell’abito di Botteri.

A farne le spese è stata soprattutto Giulia Furlan, licenziata in tronco da Umberto. Tancredi invece, scampato a una possibile denuncia per spionaggio industriale, sembra aver capito la lezione (ma sarà davvero così?). Si respira aria nuova intanto alla GMM, con Odile nuova direttrice commerciale. Ma solo per il momento, perché un nuovo segreto rischia di portare ancora scompiglio alla Galleria.

Il terribile segreto che potrebbe travolgere la Galleria Milano Moda

La grande novità di quest’inizio di stagione alla GMM è indubbiamente la new entry di Ettore Marchesi, il nuovo direttore creativo della Galleria che si è subito segnalato per intraprendenza, talento creativo e l’estrema sicurezza di sé. Ettore è partito a mille per conquistare Umberto e soprattutto Odile. Ma è apparso subito chiaro che c’è dell’altro.

Marchesi nasconde chiaramente un segreto emerso in una serie di misteriose telefonate a una persona dall’identità sconosciuta dove Ettore fa chiaramente accenno a un «piano» da mettere in atto. Nelle prossime puntate lo raggiungerà a Milano Greta, la sorella destinata a prendere il posto di stilista lasciato vacante da Giulia Furlan alla Galleria Milano Moda.

Con ogni probabilità la persona dalla misteriosa identità dall’altro capo del telefono – alla quale Ettore ha detto di prepararsi per venire a Milano – è proprio Greta. Insieme i due fratelli Marchesi cercheranno di dare attuazione a un piano di vendetta. Ma contro chi? E per quale motivo? Entrambe le domande al momento non hanno risposta. Si è capito che deve essere una persona molto legata a Odile (o la stessa Odile, “osservata speciale” da parte di Ettore).

Ettore ha mostrato un certo interesse per il passato imprenditoriale di Umberto che, come ben sanno gli appassionati del Paradiso delle Signore, non manca di ombre dovute alla nota spregiudicatezza del commendatore nel campo degli affari (e non solo). C’è anche chi sui social ipotizza che Ettore e Greta possano essere figli di Achille Ravasi, dunque fratelli di Flora, la ex di Guarnieri. Ma possibili bersagli della vendetta dei fratelli Marchesi potrebbero essere pure Tancredi e perfino mamma Adelaide.