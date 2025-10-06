Onde perfette in soli 10 minuti? Prova questo trucco, non serve né piastra né arricciacapelli

Non servono piastre e phon per avere onde perfette: basterà provare questo trucco geniale e i tuoi capelli saranno finalmente perfetti.

Le onde morbide, naturali e luminose sono da anni una delle acconciature più amate, simbolo di uno stile che si adatta a ogni occasione. Ma chi ha provato a realizzarle sa quanto possa essere difficile ottenere il risultato desiderato senza strumenti termici, prodotti specifici o ore davanti allo specchio. Fortunatamente, a differenza di quello che si possa pensare, esiste un trucco sorprendentemente semplice, veloce, che permette di ottenere onde perfette in appena 10 minuti di preparazione.

L’ideale per chi desidera un look curato senza danneggiare i capelli con il calore, questo metodo ha conquistato anche molte appassionate di haircare per la sua efficacia e per quanto poco impegno richieda. Nessuna necessità di phon, piastra o ferri arriccianti: basta un solo oggetto che si trova comunemente in casa, o meglio dire nel bagno e che la maggior parte di noi usa ogni giorno.

Un solo oggetto e finalmente potrai avere capelli con onde perfette

Ma è davvero possibile avere onde perfette in appena 10 minuti? Ebbene, la risposta è davvero sorprendente, perché grazie ad un comunissimo oggetto tutto questo sarà davvero possibile. E quindi, quale sarebbe questo oggetto ‘magico’? Tenetevi forte, perché per ottenere onde da copertina non servirà altro che una cintura per accappatoio.

Per creare le tanto amate onde fai da te, basterà seguire dei veloci passaggi. Dopo lo shampoo, quando i capelli saranno umidi e non ancora del tutto asciutti, basterà prendere la cintura dell’accappatoio. A questo punto si andrà a sistemare al centro della testa, proprio come se fosse una fascia. I capelli andranno divisi in due grosse ciocche e poi ciascuna di questa in ciocche più piccole. Via via, si andranno ad arrotolare le ciocche alla cintura e infine andremo ad annodare i lembi della cinta per evitare che questa si sciolga.

Una volta preparata la “composizione”, si terminerà di asciugare i capelli e si andrà a dormire. Ed è proprio qui che avviene la magia, perché mentre noi dormiamo beatamente, il calore e la cintura andranno a formare le onde. Il mattino dopo, non si dovrà fare altro che sciogliere il tutto e verificarne il risultato! Saranno onde così perfette, da non sembrare affatto realizzate in casa con un comunissimo oggetto. Un trucco geniale, che vale davvero la pena di provare.