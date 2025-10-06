Esonero Tudor, la Juve sceglie il nuovo allenatore: non è Spalletti

Il tecnico croato, reduce da cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions alla guida della Juve, è in bilico: ecco il successore

Sull’onda della clamorosa rimonta vincente sull’Inter – straordinaria la reazione della squadra, capace di ribaltare il punteggio nei minuti finali – anche il 4-4 ottenuto sempre da una posizione di svantaggio contro il Borussia Dortmund, era stato accolto positivamente. Del resto esordire con una sconfitta casalinga nella ‘Phase League‘ della Champions League sarebbe stato oltremodo frustrante, considerando le ambizioni del club.

Anche contro i tedeschi, la resilienza dei giocatori era stata premiata con due gol nei minuti finali di un match davvero scoppiettante e non adatto ai deboli di cuore. Il problema – come qualche lungimirante addetto ai lavori aveva già sottolineato – è che la squadra aveva iniziato a mostrare delle crepe preoccupanti. Una mancata solidità che l’avrebbe esposta a pericoli nella fase difensiva nonché all’incapacità di gestire taluni momenti delle singole gare.

Puntualmente, i cattivi presagi si sono trasformati in realtà. La Juve non vince più. La Juve non sa più vincere. Dopo il pareggio europeo contro i gialloneri della Ruhr sono infatti arrivati altri 4 mezzi passi falsi: in campionato contro Verona ed Atalanta, poi col Villarreal in Champions e infine ieri sera, nel posticipo della sesta di campionato, contro il Milan del grande ex Allegri.

Al netto di una miracolosa parata di Maignan su Gatti ad inizio ripresa, i bianconeri hanno anche rischiato di interrompere la serie di pareggi uscendo sconfitti dal proprio stadio se solo Christian Pulisic non avesse calciato alle stelle il rigore concesso ai rossoneri al 54′. Alla fine, al triplice fischio, il pubblico ha mostrato tutto il suo disappunto per una prestazione tutto sommato scialba al cospetto di un Milan che anche in pieno recupero, con Rafa Leao, ha avuto le migliori occasioni per sbancare Torino.

Tudor in bilico, l’ex CT già scalpita: la Juve riflette

Probabilmente se il Diavolo fosse uscito con l’intera posta dallo scontro diretto, le due settimane che dividono la Juve, come il resto delle squadre, dal prossimo impegno ufficiale, sarebbero state bollenti per la panchina di Igor Tudor. Che comunque, giova sottolinearlo, non può affatto stare tranquillo nonostante abbia evitato la sconfitta.

Alla Continassa le riflessioni sull’allenatore croato si erano aperte già all’indomani del beffardo pareggio (in quell’occasione la rimonta era stata subita, e non compiuta) contro il Villarreal. L’idea che, per la stagione 2025/26, la Juve si fosse dovuta (e forse voluta) affidare ad un altro tipo di profilo per la panchina è una sorta di magma bollente che ribolle sotto la superficie.

Nessuno ha dimenticato il sogno Antonio Conte, ma nemmeno l’idea di un ritorno di Gian Piero Gasperini a Torino e neppure, risalendo all’epoca dell’esonero di Thiago Motta, alla figura di Roberto Mancini. Il cui nome, apprezzato dalla dirigenza bianconera, era stato fatto con insistenza come possibile traghettatore della ‘Vecchia Signora‘ per le ultime 9 giornate dello scorso campionato.

Sebbene resti difficile pensare ad un esonero di un allenatore che tutto sommato è ancora imbattuto, e che lamenta solo tre punti di distanza dalla vetta occupata dalla coppia Napoli-Roma, si inizia a respirare un’aria diversa nel quartier generale bianconero. L’idea di potersi affidare al prestigioso profilo rappresentato dall’ex CT della Nazionale azzurra potrebbe prendere velocemente piede in un ambiente che vive con terrore la possibilità di un’altra stagione di transizione.