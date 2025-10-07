Lidl, punti vendita presi d’assalto: costano meno di 10 euro e sono uno spettacolo!

Lidl continua a sorprendere la sua clientela con una nuova gamma di prodotti che sta attirando l’attenzione in tutta Italia. La celebre catena di supermercati discount propone una selezione di articoli dal prezzo accessibile, tutti meno cari di 10 euro, in grado di unire fantasia, gusto, originalità e una cura particolare nei dettagli.

Le nuove proposte di Lidl si rivelano capaci di offrire qualcosa di nuovo, capaci come sono di abbinare qualità e convenienza a un tocco di creatività così da rendere i prodotti immediatamente riconoscibili allo sguardo del cliente. Un design accurato e accattivante caratterizza le confezioni. Gli articoli dal canto loro sono garanzia di equilibrio tra sapore, consistenza e presentazione.

Il tutto si traduce in un’esperienza d’acquisto gradevole e capace di coinvolgere. Una volta di più Lidl mostra la capacità di cogliere le tendenze del momento, con la proposta di novità che soddisfano il gusto di un variegato pubblico. Il punto fermo rimane l’attenzione al prezzo, particolarmente apprezzata in un momento dove le famiglie faticano a far quadrare i bilanci.

La nuova offerta di Lidl di ottobre, tutto a meno di 10 euro

Ottobre per negozi e supermercati significa soprattutto Halloween, la macabra festa che da qualche anno ha preso piede anche nel nostro Paese nella sua forma più consumistica. Per l’occasione Lidl ha lanciato una collezione a tema Wednesday Addams, la figlia di Gomez e Morticia Addams già nota nel nostro Paese per la serie tv degli anni Sessanta.

La piccola Mercoledì – diventata adolescente nelle serie Netflix Wednesday del 2022 diretta da Tim Burton – si caratterizza per l’inconfodibile aspetto gotico e la personalità cupa. Un abbinamento ideale con Halloween, trasformato da Lidl in un episodio di Wednesday, con un’estetica curata nei dettagli più minuti, a partire dalle confezioni scure e dagli elementi grafici gotici.

A farla da padrone, naturalmente, i prezzi a portata di tutte le tasche. Così abbiamo i popcorn dolci a tema Halloween Wednesday: 250 grammi di dolcezza caramellata, con il viso di Mercoledì-Wednesday in primo piano al prezzo di 2.49 euro. Ci sono anche i cioccolatini a forma di occhi: 200 grammi a 3,99 euro. I mini donuts con mano cucita costano invece 2,99 euro.

Tra i prodotti lanciati da Lidl nella linea Wednesday Addams troviamo anche i biscotti al cacao con crema lilla alla vaniglia: la doppia confezione da 154 grammi viene venduta 1,99 euro. Abbiamo pure i marshmallow a forma di fantasma: 275 grammi a 1,49 euro. Da segnalare infine le caramelle colora-lingua: 300 grammi al prezzo di 1,49 euro.