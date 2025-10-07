Cambia tutto per la Juve: un Top starà fermo quasi 1 mese

Dopo sei giornate di campionato per la serie A è tempo di fermarsi e c’è l’ormai nota sosta per le Nazionali. Una delle priorità dei top team è evitare di avere a che fare con infortuni che rischiano di compromettere il resto della stagione. In casa Juve c’è molta attenzione da questo punto di vista ed è fondamentale evitare qualsiasi rischio.

La scorsa stagione è stata sicuramente condizionata dall’infortunio a Gleison Bremer che ha compromesso la stagione ed ora si è molto attenti, specialmente per quel che riguarda le difficoltà tra difesa e centrocampo. Tudor ha poche scelte da questo punto di vista e per questo è fondamentale evitare danni fisici, la Juve – cosi come tutte le altre big – osserveranno incrociando le dita per evitare qualsiasi rischio.

Chi invece quest’anno non sembra essere molto fortunata con gli infortuni è la Lazio di Maurizio Sarri, alle prese con un’emergenza totale per quel che riguarda le ultime sfide ed anche nell’ultima gara contro il Torino Sarri è stato costretto a piani alternativi e soluzioni di emergenza per affrontare all’Olimpico i granata. Nelle ultime ore è arrivata una nuova ufficialità, una vera mazzata per il tecnico in vista delle prossime delicate settimane.

Lazio Juve perde una stella, ennesima mazzata per il tecnico: la situazione

Brutte notizie in casa Lazio in vista del ritorno dalla sosta dove i biancocelesti affronteranno una serie di sfide molto delicate e importanti, come quella contro la Juve di Igor Tudor. Prima di Lazio Torino si è fermato per infortunio Mattia Zaccagni che – oltre al match dell’Olimpico – salterà anche il doppio impegno con la Nazionale di Gennaro Gattuso. Insomma un periodo no per la Lazio ed ora arrivano nuovi dettagli per quel che riguarda l’infortunio.

Mattia Zaccagni ha infatti riportato una lesione tra il primo e il secondo grado a carico dell’adduttore, un infortunio fortunatamente meno grave del previsto ma che farà restare fermo l’esterno biancoceleste per circa tre settimane. Uno stop che costringerà Zaccagni a saltare il big match contro la Juve, una tegola importante per Sarri che perde il suo uomo chiave nel match contro la sua ex squadra.

Un’autentica maledizione legata ai problemi in infermeria tra Rovella, Tavares e ora Zaccagni con la Lazio costantemente nei guai da questo punto di vista. Una ‘buona notizia’ invece per il club bianconero che non affronterà uno degli uomini chiave per il prossimo match.