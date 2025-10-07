Ferrari, bomba a Maranello: firma con i rivali!

Il campionato di Formula 1 è entrato ormai nella fase decisiva. La lotta per il titolo piloti sembra un affare tutto a tinte arancio con Piastri e Norris che battagliano gara dopo gara per arrivare alla vittoria finale.

Mancano ormai solamente sei corse alla conclusione di una stagione di quasi totale dominio della McLaren, insidiata solo sporadicamente da una timida concorrenza. Dal punto di vista dei costruttori non c’è praticamente storia, con la scuderia di Woking saldamente al comando con addirittura il doppio dei punti della Mercedes prima inseguitrice.

Un dominio senza sosta quello della truppa di Andrea Stella che ha messo insieme una McLaren solida e vincente che tra Piastri e Norris dovrebbe quindi anche far uscire il nome del prossimo campione del Mondo. Al momento è avanti l’australiano con 336 punti rispetto ai 314 del compagno di box. Più distante a 273 punti il campione uscente Max Verstappen, che nonostante i problemi della Red Bull ha comunque provato a tenere botta col suo enorme talento.

Situazione ben differente è quella della Ferrari, che si conferma troppo incostante e lontana da chi comanda la classifica. Le due rosse navigano nell’incertezza con Leclerc ed Hamilton rispettivamente quinto e sesto di una classifica che rispecchia l’attuale forza della rossa. La concorrenza intanto alza sempre di più l’asticella con un altro colpo che ha proprio il sapore di Ferrari.

McLaren, altro colpo di livello: arriva l’ex Ferrari Luca Colajanni

Andrea Stella in McLaren si prepara infatti a ritrovare un altro ex componente della Ferrari che fu, quella dei tempi gloriosi di Michael Schumacher. In vista del prossimo Gp degli USA la scuderia di Woking potrà usufruire del lavoro di Luca Colajanni.

L’ex ferrarista entra nell’organigramma come direttore della comunicazione prendendo il posto della responsabile uscente Sophie Ogg. Come sottolineato da ‘PlanetF1’ il tutto prenderà il via già da domani con il gp d’esordio che sarà appunto quello ad Austin.

Si tratta di un ritorno importante nel mondo della Formula 1 per una figura storica che ha raccolto successi molto importanti. Nello specifico Colajanni è stato in Ferrari dal 1992 al 2014 per poi fare ancora ritorno in quel di Maranello nelle vesti di consulente per la comunicazione dal 2020.

Il neo colpo della McLaren dopo una breve parentesi in Formula E e nella federazione italiana tennis era tornato nel mondo dei Gp dal 2023 nelle vesti di Motorsport Media Relations Advisor in Pirelli. Ora è pronto ad una nuova avventura.