Eliminate questa carne dalle vostre tavole: allerta Ministero

In queste ore è scattata una nuova allerta alimentare. Il Ministero della Salute ha segnalato un nuovo richiamo da parte di un operatore della Gdo. Il prodotto richiamato è un alimento a base di carne venduto in diversi punti vendita nel nostro Paese. Si tratta di una misura a sfondo precauzionale dettata alla possibile presenza di rischi microbiologici.

Per tutelare la sicurezza dei consumatori si è reso dunque necessario il provvedimento. Come da prassi in circostanze come queste le autorità sanitarie hanno provveduto a invitare gli eventuali acquirenti del prodotto appartenente al lotto richiamato per rischio microbiologico a non consumarlo a restituirlo al punto vendita presso il quale è stato acquistato.

È in corso la collaborazione tra il Ministero della Salute, i produttori e le catene distributive così da individuare in maniera precisa l’origine del problema e prevenire possibili conseguenze negative per la salute pubblica. Converrà dunque eliminare il prodotto richiamato dalla propria tavola per non rischiare con la propria salute – e quella della propria famiglia.

Allarme rischio microbiologico: la carne da eliminare dalle nostre tavole

Lo scorso fine settimana il Ministero della Salute e le catene di supermercati hanno segnalato un nuovo prodotto richiamato. Si tratta di un hamburger di cinghiale. Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo da parte del produttore di un lotto di ‘Grifburger di cinghiale’ a marchio Il Grifone. La ragione del richiamo è indicata nell’avviso.

Il burger di Cinghiale a marchio Il Grifone è stato richiamato per la possibile presenza di Salmonella spp. La salmonella è all’origine della salmonellosi, una delle più comuni infezioni da cibi contaminati. Oltre all’acqua non potabile e alle uova, anche la carne cruda e il latte non pastorizzato possono trasmettere l’infezione (che nella gran parte dei casi si risolve da sé in pochi giorni ma che può avere anche conseguenze più serie).

Il prodotto richiamato per rischio microbiologico è venduto in confezioni da 130 grammi circa, con il numero di lotto 05525 e la data di scadenza 06/03/2027. A produrre il burger di cinghiale richiamato è stata l’azienda Il Grifone Srl. Lo stabilimento di produzione è situato in via Principale 37, località Pozzalis, a Rive d’Arcano, ente di decentramento regionale di Udine (marchio di identificazione IT E5Q37).

Le autorità sanitarie raccomandano, a titolo precauzionale, di non consumare i prodotti richiamati con i numeri di lotto sopra indicati. I consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati potranno restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati.