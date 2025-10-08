Alcaraz ci sarà, Sinner no: comunicato ufficiale

I campioni del tennis mondiale stanno vivendo un autentico tour de force. Dopo la chiusura dei grandi Slam stagionali l’annata di Alcaraz e Sinner non è ancora finita con altri tornei che si vanno accumulando in queste settimane.

Le conseguenze di questa mole di partite sono sotto gli occhi di tutti con l’ultimo forfait del campione italiano abbastanza eloquente. In questo senso Adriano Panatta al ‘Corriere della Sera’ ha ammesso: “C’è un problema di fragilità nel tennis? Direi proprio di sì. Ma riguarda tutti, non solo Sinner, e non è un problema fisico. Piuttosto, dell’intero sistema. Fateci caso, in una stagione straordinaria come lo sono tutte quelle in cui si vincono due tornei del Grand Slam, e uno dei due è il più antico e celebrato del nostro sport, Wimbledon, Jannik ha perso due occasioni che hanno finito per deludere le proprie ambizioni e obbligarlo a compiere scelte diverse. La prima a Cincinnati, l’altra a Shanghai”.

Si è trattato di due tornei giocati in condizioni estreme che hanno evidenti conseguenze. Lo stesso Alcaraz non ha fatto capolino a Shanghai confermando questo trend. Il calendario è ancora denso di impegni e la lotta al primato del ranking tra le due stelle mondiali continua ad attirare i tifosi.

Intanto ci si avvia alla fase finale dell’attuale stagione, ma in vista dell’inizio della prossima c’è già subito una novità annunciata.

Presentato il ‘Million Dollar 1 Point Slam’: ci sarà Alcaraz

Il primo slam stagionale porterà tutti al solito Australian Open ma prima ci saranno eventi ed iniziative. Nel 2026 ci sarà la Opening Week con un ricco palinsesto ed una novità importante: ‘A Million Dollar 1 Point Slam’.

Attraverso il sito ufficiale della competizione australiana il direttore del torneo, Craig Tiley ha evidenziato: “Posso rivelare oggi che il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz sarà il protagonista nella squadra con il team dei tennisti professionisti nel Million Dollar 1 Point Slam, un’iniziativa che può arrivare a farti vincere 1 milione di dollari”. Per ora quindi nessun riferimento alla presenza o meno di Sinner.

Sul sito dello slam invece si apprende: “Che tu sia un dilettante o un professionista il vincitore assoluto si porterà a casa il premio. Le iscrizioni apriranno presto nei club di tutto il paese e, durante la Opening Week, i finalisti si sfideranno per avere la possibilità di affrontare i professionisti alla Rod Laver Arena”. Si tratta di un torneo con 32 partecipanti, 22 tennisti professionisti e 10 persone comuni che si giocheranno le chance di passaggio del turno con un singolo punto.

Al momento il numero 1 al mondo è l’unico campione annunciato da Tiley, che ha però aggiunto: “Ci saranno anche altri grandi nomi che saranno annunciati presto, ora ci sono un milione di motivi per prendere una racchetta e prepararti per gennaio”. Vedremo se ci sarà spazio anche per Sinner.