Questo errore sotto la doccia può farti rischiare davvero grosso: a dirlo sono i medici

La doccia è uno dei momenti più rilassanti della giornata, un gesto quotidiano che si compie quasi in automatico. Che si tratti del risveglio mattutino o del rituale serale prima di andare a dormire, è una routine che trasmette benessere e pulizia. Tuttavia, proprio perché si tratta di un’abitudine consolidata, spesso si sottovalutano piccoli dettagli che, nel tempo, possono avere un impatto negativo sulla salute della pelle.

I dermatologi sono sempre più attenti a studiare i comportamenti comuni legati all’igiene personale, soprattutto quando questi nascondono insidie poco conosciute. Infatti, non tutti sanno che esiste un errore molto diffuso durante la doccia che potrebbe causare irritazioni cutanee, comparsa di imperfezioni e, in alcuni casi, persino infezioni. Un gesto apparentemente innocuo che in realtà può compromettere l’equilibrio dell’epidermide, in particolare in una zona spesso trascurata, ma molto sensibile.

Mai commettere questo errore quando si fa la doccia: si rischia grosso

Quando, soprattutto a fine giornata, ci buttiamo sotto la doccia, quello che più desideriamo e rilassarci totalmente, dopo ore intere passate fuori casa. Proprio per questo, non sempre prestiamo le dovute attenzioni a quello che stiamo facendo. Ecco perché, in modo completamente involontario, si tende a commettere un errore sotto la doccia che può essere davvero rischioso.

Ma quale sarebbe questo errore così clamorosa, ma soprattutto quali sono le conseguenze di questo gesto, apparentemente innocuo? A preoccupare non è tanto la durata della doccia o la temperatura dell’acqua, quanto l’ordine con cui si lavano le varie parti del corpo. Questo dettaglio, spesso ignorato, può fare una grande differenza, soprattutto per chi soffre di pelle sensibile, follicolite o ha una predisposizione all’acne in aree specifiche del corpo.

Ecco che quindi, sarà importante adottare una sorta di sequenza ben precisa, in questo caso, la schiena non andrebbe mai lavata prima di fare lo shampoo. Questo perché, alcuni prodotti contengono sostante che sono capaci di alterare il film idrolipidico della pelle e di favorire la proliferazione di germi e batteri oltre a chiudere i pori. Proprio per questo, sarà molto importante fare prima lo shampoo, risciacquando con cura tutti eventuali residui finiti sulla pelle e solo successivamente procedere al lavaggio accurato della schiena. In questo modo, non si correrà più alcun rischio e la pelle sarà sempre sana.